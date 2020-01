El comentario de Ana Rosa sobre el 'look' de Iglesias: "Parece mi madre"

Ha sido de lo más comentado en el mundo de la televisión nacional estos días. El paso de Pablo Iglesias por el programa de Ana Rosa. El vicepresidente ha hecho balance de sus primeros días en el cargo, repaso a hemeroteca, y futuro político.

Esta entrevista ha dejado un momento que ha dado la vuelta a todos los medios, y es que la propia Ana Rosa ha tenido un lapsus y ha anunciado lo cobra.

No es la primera vez que queda en evidencia que Pablo Iglesias no es santo de devoción de la propia Ana Rosa Quintana. Además del momento sueldo e impuestos a rentas altas, y los enfrentamientos por asuntos políticos y de actualidad, también ha trascendido de este encuentro como la presentadora ha hecho especial hincapié en los looks que suele llevar el líder de Podemos.

Ana Rosa hace un apunte sobre las nuevas chaquetas de @PabloIglesias #AR23E https://t.co/oN3iwTbwdv — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) January 23, 2020

Antes y después de la entrevista, la propia conductora del programa hacía referencia al cambio en las amercianas que Iglesias ha dado desde que tomase cargo de su cartera como vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. "En la última semana, y desde que es vicepresidente lleva la chaqueta de su talla". A este comentario alguno de los tertulianos añadía "y se estira más, yo tengo más problemas para estirarme".

Durante la entrevista y con Iglesias ya de cara a cara, Ana Rosa se centraba en la foto de la toma de posesión "¿ensayó la foto? parece mi madre. Laso piernas abiertas, los vaqueros... hubo muchos memes muy graciosos". Una pregunta que en redes sociales no ha terminado de calar bien entre los internautas.

Le habrá escrito el chiste el mismo que le escribió el libro — $o|€ (@sole80_o) January 23, 2020

Eso es todo lo q Ana rosa destaca,con el montón d mejoras para los españoles d las q iglesias le hablo??esa mujer no debería estar al frente d un progeama d TV,debería estar d Maruja en Hola — Marga__EternamenteBloqueada (@MargaEternamen2) January 23, 2020