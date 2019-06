Colate acusa a Dakota de haberle agredido en 'Supervivientes'

La gala del jueves 20 de junio ha empezado con un conflicto entre concursantes y una decisión contundente de la organización de 'Supervivientes 2019'. Colate ha acusado a Dakota de haberle agredido, cinco minutos antes de que empezara la gala, y la participante de 'Hermano mayor' ha sido apartada del grupo a la espera de que el equipo del programa tome una decisión. La opinión de los concursantes está muy dividida.

Colate, Albert y Omar Montes han coincidido en que Dakota ha empujado al padre del hijo de Paulina Rubio en la dirección en la que estaban las brasas por querer cocinar un pez solo para él. "He ido a cocinar un pescado esta mañana y me han agredido al lado del fuego y me han amenazado. Es durísimo esto. Son cosas que no se pueden tolerar. Me han dado tres ataques de hipotermia esta semana y no me conseguimo recuperar. La salud mía y la de Albert es lo que más importa. Solo quería alimentarme para no ponerme enfermo aquí, además de todo lo que estamos pasando", ha explicado Colate.

Aunque haya apoyado la versión de Colate y Albert, Montes ha recriminado que el empresario no pusiera orden antes de que la situación fuera a más: "Voy a poner un punto de cordura entre unos y otros. No es ni tan claro ni tan oscuro. Colate ha hecho mal en no compartir y Dakota en pegarle un empujón a un compañero hacia las brasas, porque podría haberle quemado vivo. Le he dicho a Colate que lo dejara estar, que se esperara y que se hiciera su pescado después. Tiene 47 años y sabe cómo evitar el conflicto".

Dakota, Fabio e Isabel Pantoja han defendido que no ha habido ninguna agresión hacia Colate. "Yo no le he pegado en ningún momento. Él se estaba poniendo en medio, le he apartado para que me dejará y se ha tirado él solo al suelo. Le he dicho que no y él por sus huevos quería cocinar el pescado. Y Albert se ha puesto conmigo que también no veas. Somos un grupo. La gente que va a pescar tiene que compartirlo todo. Han llegado y han dicho que no compartían nada", ha expresado Dakota.