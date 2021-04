Un colaborador de TVE abandona el plató y Jesús Cintora explica el motivo de su marcha: "Un poco de tensión"

Este jueves, tras informar de los últimos sucesos de actualidad, 'Las cosas claras' se centró en el debate electoral que se había celebrado la noche anterior en Telemadrid, de cara a las elecciones del 4-M. Como ya es habitual en la mesa de tertulianos, el debate se fue tensando hasta despertarse algunos enfrentamientos entre colaboradores al presentar ideas opuestas.

Dado el revuelo causado en plató, Jesús Cintora vio la oportunidad de dar paso a publicidad para que los colaboradores se tranquilizasen. Tras volver del parón publicitario, a los espectadores les llamó la atención que una silla del plató se encontraba vacía. Al ser consciente de que era una escena llamativa, el presentador se vio obligado a explicar lo que había sucedido.

Era la silla de Antón Losada la que se encontraba totalmente vacía. Consciente de ello, Cintora quiso explicar el motivo de la marcha del colaborador y lo hizo con humor para quitar hierro al asunto. Antes de la publicidad Losada se ocupaba su sitio, sin embargo, tras volver a la conexión parecía haber abandonado el programa de TVE.

"Bueno, pues aquí estamos. Enseguida va a venir Losada. Hay una silla vacía. Hay que ir al baño", explicaba el presentador mirando a cámara. "Ya, la edad…", agregaba otra colaboradora del espacio de La 1, en tono de broma. Cintora se tomó su comentario con humor y continuó bromeando para hacer tiempo hasta que volviera su compañero.

Cintora: "No le hemos echado"

"No le hemos echado, ¿eh? Ha habido aquí un poco de tensión, lo que han visto, pero no se ha enfadado. Creo", aseguraba el conductor del espacio de TVE. Su comentario se debe a que, antes de la publicidad, Losada estaba aparentemente alterado por el debate que se había originado en el plató en torno al debate electoral protagonizado por Isabel Díaz-Ayuso, Rocío Monasterio, Mónica García, Edmundo Bal, Pablo Iglesias y Ángel Gabilondo.

Para hacer tiempo, el comunicador dio paso a un vídeo que repasaba los momentos más importante del debate electoral para analizarlos, a continuación, con sus compañeros. No obstante, tras ver las imágenes, el presentador anunció a los espectadores el regreso del colaborador a su asiento.

"¿Qué pasará? ¿Dejamos a Antón Losada que entre en le debate de nuevo? Venga, Antón Losada, que te perdonamos. Pero pide perdón", le decía Cintora, haciendo alusión a su tensa intervención en el debate. "Esto no es serio, como dijo Pablo Iglesias en el debate. No te rías, que esto es muy serio. No se ría, señor Cintora”, la ha respondido Losada. "Venga, que te perdonamos, Losada, va. Nos has llamado ‘chiripitifláuticos’, pero te perdonamos", concluía el comunicador mientras daba paso a su compañero.