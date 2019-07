La clave que puede dar un giro inesperado a la saga 'James Bond'

La nueva película de James Bond llega con ganas de revolucionar la saga cinematográfica inspirada en las novelas de Ian Fleming. Hace años que están pululando rumores sobre quién será el sustituto de Daniel Craig como Agente 007 e Idris Elba es el gran favorito.

Sin embargo, una actriz podría quitarle el puesto al intérprete de 'Fast and furious' y 'Thor' y llegaría a coronarse como la heredera del protagonista en 'Bond 25'. Según 'Daily mail', sería Lashana Lynch, a la que ya pudimos disfrutar como Maira Rambeau en 'Capitana Marvel'.

"Bond sigue siendo Bond"

Craig seguirá siendo James Bond, pero Universal Pictures nos presenta a quien le ha sustituido en estos años, porque el agente ya se ha retirado en el filme: "Hay una escena fundamental al comienzo de la película. M dice: "Ya puedes entrar, 007". Y vemos cómo entra Lashana Lynch, que es una mujer guapa y negra. Es un momento que te deja con la boca abierta. Bond sigue siendo Bond, pero ha sido reemplazado como 007 por esta increíble mujer".

La estrategia de Universal servirá para comprobar cuántos partidarios y detractores tendrá la sucesora de Craig en el filme que llegará a las salas de cine el 8 de abril de 2020: "Bond, obviamente, se siente atraído por esta nueva 007, e intenta sus trucos de seducción, pero se decepciona al ver que no funcionan en esta mujer, que simplemente no está interesada en saltar a la cama de Bond. Al menos, no al principio".

El humor será protagonista en el guion de Phoebe Waller-Bridge y James Bond tendrá que tratar con el movimiento '#MeToo' en la película producida por Barbara Broccoli y Michael G. Wilson y dirigida por el propio Cary Joji Fukunaga.