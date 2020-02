"¡Chabacana, perra, pelo estropajo!", expulsado un concursante de 'Ven a cenar conmigo' por sus insultos

'Ven a cenar conmigo' es ese programa donde varios desconocidos van pasando de casa en casa de los participantes valorando el menú que los anfitriones preparan.

En esta dinámica del concurso los hay que no aceptan las críticas negativas pero sin llegar a cruzar ciertos límites. Este concurso, donde el casting de concursantes se hace especialmente buscando personalidades que puedan chocar y confrontarse, es normal este tipo de problemas. Pero uno de estos participantes ha cruzado el límite que ha terminado molestando al resto de sus compañeros.

Víctor, uno de los candidatos de los 5 forman cada mesa era el anfitrión, y dentro de su personalidad extravagante, preparó una cena que no salió del todo bien ya que el anfitrión se enzarzó en un enfrentamiento con Nataly, una de las comensales, que terminaba en grito e insultos. Además de un incidente con el puré por el cual Nataly denunciaba que Víctor le había quemado un brazo y el cuello". Finalmente tras todos estos hechos, todos los comensales castigaban a Víctor y este recibía solo 6 puntos, una nota que ha pasado a la historia del concurso al ser la más baja de su existencia.

Era el turno de Nataly como anfitriona y Víctor se iba a tomar su venganza personal. Sin esperar a más, en el aperitivo el periodista soltaba a sus compañeros la acusación "¿Por qué sois fan falsos conmigo?", mientras amenazaba que a partir de ahora iba a ser "muy simpático" con ironía. Víctor continúo con su monólogo de reproches pasando a los insultos: "Sois unos sinvergüenzas, perros, y tu pelo seco como un estropajo", terminaba atacando a otro de los comensales, a Sergio que se armaba de paciencia para controlarse "Me conozco muy bien y no sé por dónde voy a salir".

Finalmente Nataly no estaba de acuerdo con la situación que se estaba viviendo en su casa y para evitar que la cosa fuera a más decidió echar de su casa a Víctor: "Te vas", le gritó la anfitriona mientras él subía los pies en el sofá, aunque terminaba por irse pegando un portazo. "He hecho lo imposible para que parara, pero no me escuchaba", declaraba Nataly sobre la decisión que había tomado.

Lejos de terminar esto aquí, Víctor gritaba y pataleaba desde fuera gritando a la anfitriona: "¡Eres una sinvergüenza, una ordinaria!". Ya en el portal de la casa, el expulsado continuaba propinando insultos mientras el resto de comensales cenaban tranquilos: "¡Chabacana, perra maldita! Eres de lo más bajo que he conocido. Esta perra maldita que la voy a llamar ahora mismo, pero no sé en qué piso vive". Después de un rato y sin recibir ningún tipo de respuesta Víctor se marchaba del edificio sin probar un plato.

Esta actitud le ha costado que en el siguiente programa, Sergio, el nuevo anfitrión, decidiera directamente tomar la decisión de echarlo también, perdiéndose otra de las cenas. Habrá que ver como terminará esta ronda de cenas para ver como terminan el resto de participantes con Víctor o si el programa toma alguna decisión respecto a su comportamiento.