'La casa de papel' desvela detalles inéditos de la cuarta temporada: "Habrá un gran enemigo dentro del banco"

Todavía estamos impactados por el espectacular final del atraco al Banco de España en 'La casa de papel 3' y ya conocemos los primeros detalles de la cuarta temporada, que promete dejarnos sin aliento.

Itziar Ituño, que encarna a Raquel Murillo, alias Lisboa, ha explicado que todavía no conoce el final de la próxima entrega: "No sé si van a conseguir robar el oro o no. Los actores no lo sabemos todavía", ha señalado en una entrevista concedida a 'Fanpage Italia'. Aunque el último capítulo de la tercera temporada ha dejado entrever que la ira sustituirá al amor y los sentimientos seguirán siendo los protagonistas: "El único motor posible era el emocional. Nos parecía la única forma en la que el público no se decepcionaría", ha explicado Álex Pina, creador de la ficción de Netflix y Bambú Producciones, nacida en Atresmedia, en la presentación del primer capítulo de 'La casa de papel 3'.

La actriz ha confesado que las autoridades serán mucho más tajantes tras la drástica respuesta de Río, al que da vida Miguel Herrán, y Tokio, interpretada por Úrsula Corberó: "La policía va a ser muy dura y los atracadores van a tener que resistir. Va a haber mucho drama dentro de la banda".

Y ha desvelado la gran bomba. En la cuarta entrega habrá un infiltrado: "Van a tener un gran enemigo dentro del banco y no lo van a pasar muy bien". ¿Algún atracador traicionará a los suyos? ¿Algún rehén se rebelará contra la banda de El Profesor, como el personaje encarnado por Belén Cuesta? ¿Cobrará protagonismo la exnovia de Berlín, ladrona profesional a quien el personaje de Pedro Alonso contó los pormenores del atraco?

La intérprete ha reconocido que ya han grabado casi toda la nueva entrega, que contará con dieciséis capítulos: "Estamos ahora mismo filmando la cuarta temporada. En realidad no hemos parado. Hemos hecho la tercera y hemos seguido rodando la cuarta, todo seguido. Habremos grabado ya catorce o quince episodios".