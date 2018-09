Carmen Lomana se desmaya mientras cocinaba en "Masterchef Celebrity"

Alta tensión en Masterchef Celebrity. Carmen Lomana acabó desmayándose en el segundo programa del famoso concurso de cocina y tuvo que ser atendida por los servicios médicos. Al parecer, la presión y el cansancio pudo con la concursante, que visiblemente mareada dijo: "me tengo que tumbar, que me voy a caer". A partir de ahí, los nervios se adueñaron del programa y de sus concursantes. "Carmen, ¿sabes dónde estás?", le preguntaba la médico responsable de su atención, a lo que Lomana, visiblemente confundida respondía: "¿A mí me preguntas?". "Está mala, si tiene la muerte en la cara ahora mismo", decía Mario Vaquerizo asustado, presenciando los hechos desde la galería de salvados. También seguían los acontecimientos los miembros del jurado, desde la mesa de catas, para no molestar a los médicos. "No me estaré muriendo, ¿no?", preguntaba Carmen Lomana y al ser tranquilizada por la médico que la atendía, que también le dio la medicación pertinente, añadió: "Qué horror, qué número estoy montando, me quiero morir".

Algo más tarde, cuando ya parecía más recuperada, Pepe Rodríguez fue a verla. "Has hecho un esfuerzo titánico, nos has presentado un montón de platos y estaban buenísimos", le dijo. Los servicios médicos sacaron a la concursante del plató ayudada por un una silla de ruedas. Pese a este contratiempo, el programa ha asegurado que Lomana seguirá concursando y peleando por el triunfo.

El programa de este domingo también nos trajo momentos emocionantes, como cuando Mario Vaquerizo recordó a David Delfín y Bimba Bosé. Los concursantes visitaron el Hospital Puerta de Hierro, un lugar que les hizo abrir sus corazones. El cantante murciano Xuso Jones fue el segundo expulsado de esta edición tras perder su duelo con Iván. El artista se fue entre lágrimas, aunque nos dejó un bonito momento musical.