Carlos Sobera dice adiós a 'First Dates' y es sustituido por un popular presentador de Telecinco

Mediaset y Atresmedia se encuentran en plena batalla desde hace meses para hacerse con el liderazgo. Telecinco se ha mantenido en el primer puesto durante años, sin embargo, los nuevos formatos que Antena 3 ha ido incorporando en su parrilla han ido restando ventaja hasta lograr posicionarse en el primer puesto. Atresmedia logró un 13,12% de share en el mes de agosto, una centésima más que Mediaset (13,11%).

Por esto motivo, estos últimos meses, ambas cadenas no han dejado de comunicar cambios en su programación para intentar enfrentar sus formatos estrella a los de su rival. Cada vez que una de las cadenas incorporan un potente formato, la otra coloca en la misma franja horaria otro con un éxito similar. Esta es una estrategia que se está haciendo muy a menudo, concretamente Telecinco, dado que ve quiere recuperar su primera posición.

Es por esto por lo que los cambios en la parrilla continúan, principalmente por el inicio de la nueva temporada televisiva. Esta vez, ha sido Mediaset quien ha vuelto a comunicar un nuevo cambio que, en este caso, afecta a 'First Dates'. El programa de citas lleva cinco años en emisión y, a pesar de haber estrenado ediciones especiales, el formato siempre ha mantenido su esencia con Carlos Sobera al frente.

Sin embargo, Mediaset ha comunicado que ha llegado el momento que Carlos Sobera diga adiós a 'Fist Dates', ya que, actualmente, el presentador se encuentra trabajando en varios espacios de la cadena. Por este motivo,Jesús Vázquez ha sido el elegido para ser el nuevo "capitán" del espacio, tal y como ha comunicado el propio grupo.









"Esta vez yo no voy a poder acompañar a mis compañeros, porque por razones de agenda me tengo que quedar en Madrid", se lamentaba Sobera, haciendo alusión a todos los proyectos que tiene en marcha, como el próximo estreno de 'Secret Story' donde será uno de los presentadores. Este nuevo programa de Telecinco coincidiría con las grabaciones de 'First Dates', por lo que se le hace imposible compaginar ambos trabajos.

"Es uno de los programas que más me gusta de todos los que se hacen ahora mismo en Mediaset. Me gusta hacer programas de citas y este me encanta por el trabajo tan bueno que hace de visibilidad de toda clase de personas, de grupos sociales, de minorías y por la normalización de las relaciones humanas, sean del tipo que sean... Hace que la gente vea como normal lo que es precisamente lo normal: que nos relacionemos libremente, cada uno con quien queramos", decía por su parte Vázquez, aparentemente emocionado por su nueva etapa en Mediaset. "Más que feliz de embarcarse en este proyecto", agregaba desde sus redes sociales.

Esta noticia ha resultado ser muy llamativa para los espectadores. Además de por considerar a Sobera el rostro del programa, porque el mítico comunicador sigue apareciendo en la promoción de la nueva temporada del espacio de citas. Asimismo, siempre hemos estado acostumbrados a ver al presentador en varios programas de Telecinco a la vez como 'Supervivientes', 'Volverte a ver' o 'El precio justo'. No obstante, parece que el comunicador ya no puede ampliar más su agenda profesional.

