La cara de Tamara Falcó cuando Juan del Val se ríe de su mayor afición: "Ni sé ni quiero aprender"

‘El Hormiguero’ no es el programa estrella de cada noche por suerte. El programa dirigido por Pablo Motos es una caja de sorpresas continua con un gran trabajo a sus espaldas. Cada noche nos ofrecen entrevistados nuevos, sorpresas, debates, polémicas… Un sinfín de entretenimiento que le hacen ser el líder del ‘prime time’ y que hace que millones de españoles logren desconectar de sus problemas durante una hora. Sin embargo, no todo son cosas bonitas. A veces, como ha ocurrido este jueves, ocurren momentos muy polémicos que hacen estallar las redes sociales.

El polémico mensaje de Juan del Val a Tamara Falcó

Como cada jueves, ‘El Hormiguero’ afrontaba su habitual debate en el que suelen participar algunos de los colaboradores más polémicos. Sin duda, entre los nombres por excelencia encontramos a Juan del Val, Nuria Roca o Tamara Falcó. Precisamente dos de estos colaboradores han generado una polémica que no ha dejado indiferente a nadie.

Todo ha comenzado cuando Tamara Falcó ha comentado que sigue cocinando en su casa y que tiene algunos problemas con las sartenes a la hora de hacer la tortilla de patata. En ese momento han comentado sobre las sartenes que son mejores y peores a la hora de hacer ese plato típico de la cocina española. Tamara se quejaba de que sus sartenes no eran del todo buenas y que se ha tenido que coger unas mejores para que no se le pegase. En ese momento Nuria Roca ha comentado que las que tenían ella y Juan del Val en casa tampoco eran buenas y que también se les pegan las tortillas.

Mientras todos opinaban y participaban en el debate, Juan del Val se ha mantenido en silencio y todos han sido consciente de ello. Por eso, no han dudado en preguntarle. “Oye, Juan, ¿tú no sabías ni que había sartenes en tu casa, no?”, le decía Pablo Motos. A lo que Juan del Val respondía sin complejos: “Ni sé cocinar ni quiero aprender. No entiendo el interés que tiene la gente por cocinar todo el rato”. Comentario que Tamara Falcó se ha tomado como una ofensa, ya que la colaboradora se ha erigido en una auténtica chef que pasa horas y horas en la cocina. “No, no. No te lo tomes a mal, Tamara. Pero me da pereza la gente que cocina en casa”, acababa diciendo Juan del Val.

El dardo envenenado que le ha lanzado Juan a todos los que aman la cocina, y en especial a Tamara Falcó, no se ha quedado sin contestación por parte de Trancas y Barrancas: “Bueno… Perdón por haber intentado distraernos después de estar meses confinados”.

El inesperado detalle que Pablo Motos sobre su matrimonio

Pero no solo los colaboradores son los que aportan juego al programa. Pablo Motos se convierte muschas veces en el blanco de las bromas, incluso, en el protagonista de las entrevsitas. Precisamente esto ocurrió en la entrevista con Vicky Luengo. La entrevista, como decimos, fue en muchos sentidos. Tanto ha sido así que en algún que otro momento fue la entrevistada quien entrevistó al presentador. Por ejemplo, la actriz quiso preguntarle a Pablo Motos su opinión sobre el amor.

"El amor es saber que me puedo ir contigo a cualquier parte y en todos los sitios estoy cómodo", le respondió Pablo Motos, que llegarono directamente al corazón de la joven actriz, que ha añadido: "para mí amar es la libertad para que el otro pueda ser quien quiera ser".

Fue en este momento de la conversación cuando Pablo Motos quiso dar un curioso detalle sobre su matrimonio que no se sabía hasta ahora y que podría explicar, entre otras cosas, sus 27 años de matrominio con Laura Llop. "Yo le digo a mi mujer: 'vete con tus amigas a ponerme a parir'. ¡Es sano!", explicó riéndose.

Asimismo, Motos explicó que a su juicio la admiración es lo "Admirar a la otra persona en lo básico para que la perdurabilidad de una relació"n. "No hay ninguna relación que dure más que la admiración. La ves hablando con otra persona y te gusta. La admiración mola mucho", dijo en este sentido.