Candela Peña debuta en series con "Hierro": "Es mi desvirgue y estoy feliz"

Candela Peña está doblemente feliz. Por un lado, rompe barreras al convertirse en la primera mujer protagonista de una ficción de Movistar+ (el thriller "Hierro"), y, además, se estrena así en el mundo de las series: "Es mi desvirgue y estoy feliz", dijo en una entrevista con Efe.

"Es un proyecto especial porque es algo que no sucede, sencillamente. ¿Cómo se ha tardado tanto en que una mujer protagonice una serie en Movistar+? Me parece increíble", concedió la intérprete, especialmente satisfecha de que su personaje, la jueza Candela Montes, no se sustente bajo ningún hombre.

"No hay un marido, un novio, un rollo... Me pareció una alegría de vivir. Es una mujer con mucho enfado, con mucha carga, que llega a la isla de El Hierro con una mochila muy gorda", explicó la artista. "Está en los 40, fuera de los cánones. Dice lo que piensa, que molesta. Y tiene un niño con una enfermedad complicada. Siente que todo le cuesta y el sistema la envía a este sitio complicado, donde se topa nada más llegar con un asesinato, algo que hacía años que no ocurría", agregó.

El joven asesinado es Fran, un joven que se iba a casar ese mismo día con la hija de Díaz (el argentino Darío Grandinetti), un oscuro empresario que enseguida se convierte en el principal sospechoso del crimen.

Candela y Díaz están en lados opuestos de la ley pero tienen un objetivo común: descubrir la verdad sobre el crimen. Ambos se adentrarán en un viaje físico y emocional donde se toparán con elementos muy turbios para esclarecer lo ocurrido.

"Durante el rodaje teníamos la sensación de que hacíamos algo que nos gustaba mucho", valoró Grandinetti. "Teníamos la certeza todo el tiempo de que hacíamos algo bueno. Está muy bien escrita. Es mi primera experiencia con las plataformas digitales y la diferencia es el tiempo del que disponemos. Es lo que los actores hemos reclamado toda la vida en televisión", apuntó.

Pepe Coira, el creador de la serie, que cita como influencias obras como "Broadchurch" o "Happy Valley", señaló que su objetivo era "plantear una serie en un género muy concreto -el noir- y en su vertiente más realista".

"Nos gustan las historias de crímenes que te permiten hablar de gente, comunidades y sociedades que te interesan. Esta en concreto nos interesaban que fuera en un lugar remoto, casi en el fin del mundo, con ese carácter cerrado...Y El Hierro apareció como un lugar soñado, como el zapato de Cenicienta", valoró.

Su hermano, Jorge Coira, director de la serie, aseguró que "sin duda es posible generar más historias con estos personajes" más allá de esta primera temporada, pero que todo dependerá de la reacción de los espectadores.

Candela Peña, descrita como "una fuerza de la naturaleza" por su director, se congratula especialmente de poder llevar a la pequeña pantalla a una "capitana de las familias monomarentales" y que mujeres como ella misma "se vean reflejadas".

"Somos las verdaderas protagonistas. Las que tenemos que conciliar con ese tomate. Y somos las consumidoras, las que pagamos por la plataforma y compramos revistas donde no nos dan espacio por nuestro talento o nuestros méritos", sostuvo.

"Las mujeres nos tenemos que poner las pilas y dejarnos de tanto 'Me Too' y tanto empoderamiento, que me parecen una cochambre. Hay que apoyarse, currar y no ver las oportunidades como algo extraño. Si la actriz que encarna a la jueza Montes estuviera dentro de los cánones establecidos, sería portada de revistas por ser la primera protagonista de una serie de Movistar+. Merece ese espacio y no se lo han dado porque no cumple con esos cánones", declaró.

"Hierro", compuesta por ocho episodios de 50 minutos, se estrena este viernes completa y bajo demanda en Movistar+ y en los canales de Movistar de Latinoamérica.