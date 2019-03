Candela Peña y Darío Grandinetti enfrentados en "Hierro", de Movistar Plus

SERIES ESTRENO

Candela Peña y Darío Grandinetti protagonizan "Hierro", un thriller policíaco rodado en la isla del Hierro y producido por Movistar Plus, en el que ambos tendrán como máximo objetivo descubrir la verdad de un asesinato en los ocho capítulos que tiene la temporada.,"Hierro" es una serie original de Movistar Plus coproducida con Portocabo, Atlantique Productions y ARTE France, que se presentará mañana por primera vez en el festival Series Mania (Lille, Francia).,La serie, co