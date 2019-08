El cambio que puede suponer un antes y un después en "La que se avecina"

'La que se avecina' es una de las series de mayor éxito de nuestra televisión. Su audiencia continúa fiel y supera los tres millones de espectadores, algo que solamente ha superado en el último año 'Supervivientes', sobrepasando los cuatro millones en su gran final. Después del verano continuarán las emisiones de su 11ª temporada y todavía faltan también por estrenar todos los capítulos de la 12ª, que ya está grabada.

¿Y ahora qué? El futuro de la serie es incierto debido a que de momento no se dispone de un plató para grabar la decimotercera ya que no se llegó a un acuerdo con los propietarios del espacio donde grababan y se rompió el contrato de alquiler. Es por ello que el creador de la serie, Alberto Caballero, de manera “atípica” ha lanzado una pregunta muy clara a los seguidores de 'LQSA': “¿Qué haríais a partir de la mudanza de plató del capítulo 170?”.

Las opciones que propone son tres:

Reproducir Montepinar, es decir, a pesar de tener que cambiar de espacio, seguir manteniendo los anteriores decorados.

Mudarles a otro edificio, una opción que por ahora va ganando por goleada.

Spin-offs varios o, lo que es lo mismo, dejar a un lado algunos personajes para centrarse solamente en la vida de otros.

Esto es atípico... ¿Qué haríais con LQSA a partir de la mudanza de plató del capítulo 170? — Alberto Caballero (@alber_caballero) August 3, 2019

Esas son las propuestas del creador, pero los seguidores han escrito las suyas propias y son de lo más originales, como recuperar los decorados de “Desengaño 21”, el portal de la calle donde se grabó su serie predecesora, 'Aquí no hay quien viva'. No sería mala idea, aunque sería complicado teniendo en cuenta que la citada serie terminó hace 13 años, en el 2006. Pero no hay nada imposible cuando se trata de la ilusión de los fans, ¿cuál será la opción ganadora? Esperemos que no quede mucho para saberlo.