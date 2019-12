El cambio de look de 'la ex-chica' del tiempo Minerva Piquero por el que ha dicho "somos más que un físico"

Minerva Piquero fue revolucionaria en la manera en que daba el parte meteorológico y criticada por ello pero, tal y como ha confesado en una entrevista en 'Sábado Deluxe', “fue cuestión de supervivencia”. En esta misma entrevista se ha defendido de las críticas que ha recibido por su cambio físico y ha hablado sobre sus nuevos proyectos profesionales.

Minerva Piquero cuenta el problema de tiroides que tuvo #TiempoDeMinerva https://t.co/83DN0vvD9l — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) December 1, 2019

Sobre su etapa como presentadora del tiempo, ha explicado lo difícil que fue esta etapa: "Me dijeron que no sonriese. Les parecía que estaba profanando el espacio". Al ser periodista y no meteoróloga tuvo que adaptarse a los nuevos tiempos y explicar el tiempo en un lenguaje de la calle para entenderlo ella y llegar mejor a los telespectadores. "Esa necesidad de simplificarlo para que yo lo entendiese fue lo que lo hizo diferente", ha puntualizado.

Además, Piquero, aprovechando su visita al programa, ha querido hablar sobre cómo se sintió al ver que la prensa hablaba de su cambio físico, sintiéndose violenta al leer titulares sobre su aumento de peso. “Me afectaron muchísimo los titulares sobre mi físico, me sentí un trozo de carne”, ha sentenciado. "Somos más que un físico, no entiendo porqué es tan importante, yo también tengo valores, inteligencia, educación, etc", ha relatado en el 'Deluxe'. Además, en este caso ha sido cuestión de las hormonas debido a un problema de tiroides porque según ha explicado, ella tenía los mismos hábitos de vida.

En la actualidad la presentadora se ha convertido en directora de comunicación y relaciones públicas de la agencia de medios multinacional y ha publicado su primer libro, 'Nacida libre'. El pasado mes de octubre reapareció en la presentación de su libro y ya se mostró molesta con algunas preguntas de los periodistas que, en vez de preguntarle por su trayectoria personal, se enfocaron en el físico, pero no le importa porque ella es feliz y está viviendo un sueño con esta nueva aventura editorial.