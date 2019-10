La bronca de Pablo Iglesias a Iñaki López a cuenta de Franco

El programa "La Sexta Noche" entrevistó este sábado a Francis Franco, nieto del dictador, sólo unas horas después de estar presente en la exhumación de su abuelo del Valle de los Caídos. Para él, la decisión del Gobierno fue "una profanación". "Mi abuelo no estaba allí, mi abuelo está en la historia y en el cielo", manifestó en su entrevista con el presentador Iñaki López. Además, denunció que "humillar a los muertos es de cobardes", defendió que la bandera del águila negra "no es preconstitucional" y que en España no hubo una dictadura sino una 'dictablanda'. "Si mi abuelo no se hubiese alzado en las armas, España habría sido un satélite de la URSS", ha defendido.

La entrevista, dirigida con tono duro por parte de Iñaki López, no gustó a todos. Es el caso de Pablo Iglesias, que también estuvo invitado este sábado al programa de LaSexta. El líder de Unidas Podemos afeó a la cadena que diera espacio al nieto de Franco. "Yo no soy quien para decir a La Sexta Noche a quien tiene que traer, pero creo que muchos espectadores preferirían ver a una víctima del franquismo", empezó diciendo. "Hoy era el día para que se hablara de lo que hacía el franquismo a los demócratas en este país".

Iñaki López defendió esta decisión. "Hemos dedicado muchos programas y testimonios a hablar sobre las víctimas del franquismo. La verdad que le hemos dedicado muchas horas", ha dicho. Iglesias respondió de forma tajante mostrando su poco convencimiento ante los argumentos del presentador: "Seguro que sí, pero hay mucha gente, Iñaki, que tiene la sensación de que en estos días la familia de Franco ha tenido más voz en los medios de comunicación que las víctimas del franquismo".