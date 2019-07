Brad Pitt se plantea dejar el cine: ¿cuáles han sido los mejores papeles de su carrera?

El mundo de la interpretación está de luto. Brad Pitt ha vuelto a confirmar los rumores sobre su posible retirada. Ha sido durante la premiere de la película “Érase una vez en Hollywood”, dirigida por Quentin Tarantino. “No, no lo sé. Disfruto hacer otras cosas. Creo que un día me despertaré y orgánicamente se hará. Tal vez no me levante y por eso no se hará”, han sido las palabras del actor, que ya hizo hincapié en esta idea en su entrevista con la revista GQ.

En esta entrevista alegó que Hollywood es un negocio para los más jóvenes, a quienes hay que dejar espacio. Además, el actor asegura que ha probado otro tipo de empleos como productor o ayudante de producción, que no le disgustan para nada. Profesiones a las que es probable que dedique su tiempo en caso de que abandone la interpretación, tal como ha dicho.

En cualquier caso, sería un golpe muy duro para el cine. Brad Pitt nos ha dejado increíbles interpretaciones que solamente alguien como él podría regalarnos. ¿Las repasamos?

Seven

Su papel en Seven (1995) es uno de los más destacados. Una película que protagoniza junto a Morgan Freeman, el detective jefe que está investigando uno de los casos más extraños de todos los tiempos. Un asesino está utilizando los siete pecados capitales para sus crímenes, que finalmente, están muy relacionados con el joven David Mills, el personaje que interpreta Pitt.

El curioso caso de Benjamin Button

En esta película pudimos ver el lado más romántico del actor y también más personal, interpretando a un hombre de 80 años que se va haciendo joven. Un papel que significó todo un reto para el actor, que retenía toda la carga interpretativa y del que dependía la calidad del film.

Troya

La historia de Troya dirigida por Wolfgang Petersen. Un rodaje en el que Brad Pitt coincidió con Eric Bana y Orlando Bloom. Un film en el que destacó por su trabajada musculatura y la dificultad de la escena final, que atacaba directamente a su personaje, Aquiles. Troya es considerada una de las películas que mejor relatan la historia de la Ilíada.

El club de la lucha

Un papel complicado que, en relación con los ya citados, deja entrever la increíble versatilidad del actor, capaz de interpretar cualquier registro. Brad funda con un compañero un club de lucha donde descargan su ira y frustración que va a tener un éxito arrollador.

¿Las has visto todas?