'¡Boom!' se desmorona sin Los Lobos

Este lunes, 8 de julio, Los Lobos consiguieron al fin el bote de 4.130.000 euros en '¡Boom!', que con los 2.559.700 que han acumulado en su longevo recorrido en el programa de Atresmedia se han llevado un total de 6.689.700 euros, el mayor premio de la historia de los concursos televisivos. 505 entregas han necesitado los exconcursantes de 'Saber y ganar', el ingeniero de montes Erundino Alonso, el exprofesor universitario Valentín Ferrero, el maestro jubilado Alberto Sanfrutos y el administrativo y crítico de cine Manuel Zapata, para conseguir el gran premio.

El gran desafío que ha de afrontar '¡Boom!' a partir de ahora es encontrar a unos buenos sucesores de Los Lobos, reto difícil de conseguir y que todavía se desconoce cuándo se logrará. Y la audiencia ya echa de menos la deportividad con la que Erundino, Manu, Valentín y Alberto competían contra sus contrincantes.

Los usuarios de las redes sociales han cargado contra los miembros de El Resplandor, el equipo que ganó la entrega del día siguiente al triunfo de Los Lobos y que ha sido eliminado tras haber sumado solo 1.900 euros en la ronda plateada, derrotado por los jóvenes concursantes Los Hechizados, que han sumado 2.400.

Parte de los telespectadores se han enfurecido porque El Resplandor ha quitado 10 segundos a sus rivales en la fase del programa mencionada tras ganar la bomba clasificatoria. Una decisión que Los Lobos no hubieran tomado, ya que apostaban por el 'fair play' y normalmente elegían sumar tiempo y repescar a un compañero eliminado.

No entiendo la estrategia de "putear" a tu rival pudiendo darte facilidades o más oportunidades a tu equipo. Bueno si que lo entiendo y ese tipo de "competitividad" insana no me interesa.

A casita chavales. #A3boom