Bertín Osborne es uno de los hombres más populares y queridos de España. Desde hace muchos años, riega con su simpatía las televisiones de nuestro país. 41 años después del comienzo de su carrera artística, Bertín se ha sincerado en una entrevista con El Mundo sobre su pasado, su presente, su familia, y también sobre sus inquietudes políticas.

Bertín ha defendido el legado de la Transición española: "Bertín es un nombre de familia. Yo tenía un tío abuelo Norberto, fusilado en Paracuellos, que era 'El Tío Bertín'. Y por eso me llaman así. Era académico de la Lengua, pintor... Y como era conde se lo cargaron. He pasado página, también mi padre. Es una cosa que hemos aprendido los españoles. En su momento lo hicieron muy bien nuestros mayores, a finales de los 70, y yo he seguido el ejemplo. (La Transición) sería ahora posible porque sigue habiendo una mayoría enorme de buena gente en este país. Eso sí que es una mayoría absoluta. Pero también hay otros que viven en el rencor. Creo que hoy en día sería más complicado, pero se podría hacer porque hay una inmensa mayoría de gente de buena condición".

Lo que Bertín le diría a Putin

Bertín ha explicado lo que sucedería si pudiera entrevistar a Vladimir Putin: "Sería una buena entrevista, me interesaría mucho saber lo que tiene ese tío en la cabeza. Debe ser algo interesante porque muy normal no debe ser. Hacer lo que está haciendo, masacrando a la gente como lo está haciendo sin ningún motivo aparente, sin mediar provocación... Me parece algo absolutamente inconcebible para estar en el siglo XXI y en Europa. No me cabe en la cabeza".

Bertín se define como un rebelde y un antisistema: 'Rebelde' para mí es light. Yo he sido antisistema siempre. Siempre estaré enfrente de cualquier estamento autoritario. Me sale, no puedo evitarlo. Me joroba que me den órdenes en todos los ámbitos de mi vida, desde que tenía 15 hasta hoy. Por eso trabajo solo, no tengo jefe. Por eso cuando me aprietan un poco en mis trabajos, en tele, en la música... Directamente rompo cagando leches y me quito del medio. No aguanto. Y en algunos casos no me ha ido muy bien. He tenido problemas en colegios, en universidades, en trabajos, con mi padre... Pero bueno, aquí sigo. . En el colegio me escapaba siempre. Llegué a tener broncas heavys, de liarme a leches con un profesor que me tenía enfilao y me echaron del colegio. Luego fui a otro y me pasó lo mismo con uno que era el matón de la clase. Casi lo mato".

El día que Bertín rechazó a Vox

Bertín se ha sincerado también sobre su voto en las últimas elecciones andaluzas y el día en que rechazó formar parte de Vox. En las últimas elecciones andaluzas votó "a Juanma (Moreno). Porque le conozco muy bien, es muy amigo mío, le tengo un cariño especial y creo que es un gran político. No es autoritario, es empático, moderado y es un gran gestor. ¿La ideología? A mí qué más me da. Es un gran político".

Pero reconoce que hubo un acercamiento por parte de Vox que al final no fructificó: No porque yo sea de Vox, que tengo amigos ahí desde hace mil años, como Iván (Espinosa de los Monteros), y me quisieron fichar. Hasta me senté con Ortega Lara, que parece que estamos hablando de los nazis de Göring, y vamos a ver... Son gente que viene del PP, gente para mí respetable. Me invitaron a comer Ortega Lara, Santi (Abascal) e Iván, me ofrecieron entrar en el partido y les dije que no, que yo estaba en otra guerra y ya está. Pero me parece que la vara de medir en este país está chunga, porque todos se llenan la boca diciendo "extrema derecha" pero nadie dice "extrema izquierda". Y si hay una extrema derecha hay una extrema izquierda. Y si la extrema derecha, según dicen, es irracional, la extrema izquierda también lo es.