Belén Esteban se pronuncia sobre el despido de Paz Padilla tras la pelea que tuvieron en 'Sálvame'

Paz Padilla está pasando por una etapa complicada de su vida, dado que se encuentra enfrentándose a un difícil episodio profesional. El pasado 20 de enero, la presentadora se fue en pleno directo tras un tenso enfrentamiento con Belén Esteban en 'Sálvame'. Esto se debe a que la colaboradora acusó a la actriz de ser antivacunas y de no haberse vacunado contra el coronavirus, lo que le sentó muy mal: "Porque tú lo digas, estoy flipando, tío. Estoy alucinando. ¿Por qué no creo en la vacuna? Venga, Belén, te has metido tú solita en esto". Como consecuencia, en ese mismo momento, Padilla se marchó del espacio, lo que ha sido el motivo de sus despido.

Ante esto, según asegura una persona cercana a la actriz en 'Jaleos', "está muy molesta y dolida". La presentadora considera "que no se la ha tratado con el respeto que merece, no ya por ser presentadora, sino como persona". Asimismo, según la misma fuente, la actriz "se vio profundamente desamparada y muy impotente ante una mentira". "Es que no fueron conscientes de lo que dieron a entender esa tarde de Paz y el daño público que se le podría haber hecho porque lo dicho, dicho queda", agrega.





Tras un mes de rumores, idas y venidas y sospechosos comentarios por parte de los colaboradores de 'Sálvame', se confirma el despido de Paz Padilla en Mediaset. El grupo de comunicación ha decidido prescindir de la cómica por "incumplir su obligación como presentadora", a pesar de que, hace unos pocos meses, renovó su contrato de larga duración en la cadena después de 13 años formando parte de su parrilla.

"Mediaset España decidió resolver el contrato vigente con Paz Padilla tras el incumplimiento de su obligación como presentadora, al haber abandonado el programa Sálvame una hora y media antes de su finalización el pasado 20 de enero", declara el medio de comunicación, según ha confirmado 'Lecturas'.









"Estas dos noticias son falsas"



Estos motivos han hecho surgir muchas dudas, dado que 'Sálvame' es un espacio en el que es algo habitual que los presentes abandonen el plató en pleno directo al ofenderse con alguna declaración. No obstante, esto suele darse entre colaboradores, no presentadores. Es por esto por lo que Mediaset habría decidido prescindir de Padilla, ya que se fue cuando tenía las riendas del programa de La Fábrica de la Tele. A pesar de ello, muchos culpan a su conflicto con Belén Esteban de su marcha.

Si algo es cierto, es que el futuro de Padilla en Telecinco comenzó a pender de un hilo desde esa pelea. Por este motivo, la revista 'Lecturas' dio la noticia con el titular 'Paz Padilla, despedida tras su pelea con Belén'. Al igual que informaban de que la Princesa del Pueblo había estado cobrando 30.000 euros al mes durante el confinamiento, cuando conectaba con el programa y hacía algunas recetas desde la cocina de su casa.

Dado el revuelo, la propia colaboradora de Telecinco se ha mostrado muy indignada y no ha dudado en responder. "Estas dos noticias que salen mías en Lecturas son falsas", aseguraba la tertuliana, visiblemente molesta, desde su cuenta oficial de Instagram. De esta manera, Esteban ha querido dejar claro que el despido de Padilla no ha tenido que ver con ella. Sin embargo, no ha querido hablar más al respecto.