Belén Esteban cifra la deuda económica de Rocío Carrasco en esta desorbitada cantidad

Según Belén Esteban, el concursante de 'Gran Hermano', Antonio David Flores, no sería el único que tendría deudas cuantiosas: "Rocío Carrasco debe 1.005.000 euros a la Comunidad Autónoma de Madrid", ha afirmado la colaboradora de 'Sálvame'.

"Esta noticia que he dado hoy, con esta cantidad de dinero, lo saben ellos desde hace unos días. También sé que Fidel ha montado cosas, productoras, restaurantes, que no han salido bien", ha explicado Esteban. "Si Antonio David le debiera alguna cantidad a Rocío se la tiene que pagar a Hacienda y no a Rocío", ha sentenciado.

Belén Esteban: “Rocío Carrasco debe 1.005.000 euros a la Comunidad de Madrid” https://t.co/te9GHxPTtS — Sálvame Oficial (@salvameoficial) October 17, 2019

"Me voy a seguir manteniendo así"

El 19 de septiembre, la verdadera protagonista en el plató del 'Gran Hermano' de famosos ha sido Rocío Flores, la hija y fiel defensora de Antonio David. Jorge Javier Vázquez le ha preguntado cómo había vivido la curva de la vida de Antonio David y ha contestado con una indirecta contundente que parece ir dirigida a su madre: "Mi padre ha hecho una curva de la vida tan clara, tan concisa que creo que no puedo añadir nada más. Lo único que si te puedo decir es que ha habido años que lo hemos pasado muy mal".

"Pero, ¿sabes lo que saco de todo esto? Mi padre es una persona muy positiva. Y todo esto ha servido para que tengamos una unión familiar más fuerte de la que ya teníamos, tanto de la familia paterna como por parte de la materna. Como padre no le puedo poner ni un pero. Estoy muy orgullosa de él", ha explicado Rocío.

Jorge Javier ha preguntado si cree que haber soltado las amarras y haber confesado lo mal que lo ha pasado en la curva de la vida ha sido una liberación para él. "Es una mochila que llevaba cargando durante mucho tiempo y ya se la ha quitado. Espero que le haya servido para arriba", ha expresado Flores.

Pero la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha tomado una importante decisión respecto a su madre: no desvelará nada sobre ella. "Si no he hablado nunca, no lo voy a hacer ahora. Me voy a seguir manteniendo así", ha sentenciado.