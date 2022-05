La azafata de 'La Ruleta' desvela lo que hay tras el panel y Jorge Fernández alucina: "Es su rincón"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben cómo interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Es por este motivo por el que el programa de Antena 3 se ha convertido en lo más visto de la sobremesa, además de ser el concurso más longevo de la cadena. Esto se puede ver reflejado en sus datos de audiencia, dado que suele anotar en torno a un 20% de cuota de pantalla cada día, por lo que no consigue ser superado por su competencia directa, Sonsoles Ónega con ‘Ya es mediodía’ desde Telecinco y 'Socialité' los fines de semana.









"Nunca lo he visto"

Esta vez, fue Laura Moure quien protagonizó un divertido momento junto a su compañero y amigo, Jorge Fernández. Los dos se encontraban respondiendo a algunas preguntas para contar las curiosidades que se esconden tras las cámaras del concurso de Antena 3. "¿Qué hay detrás del panel de 'La ruleta de la suerte?", preguntaban. "Eso es tuyo. Yo no tengo ni idea", reaccionaba el presentador para dar la palabra a su compañera, quien lo recibía entre risas.

"Hay un montón de cables, pantallitas, te cambias ahí, tienes tus chuches ahí detrás", contaba Fernández. "Pero no me cambió ahí ¿Cómo me voy a cambiar detrás del panel?", le corregía ella. "Te ponen el micro ahí", se corregía el conductor del espacio, lo que corroboró Moure. "Hay zapatos. Tengo varios zapatos por si se me rompe alguno. Tengo chucherías a montones, agua, un cepillo para el pelo, brillo de labios, una silla... Y ya está. Lo demás son cables y botones", confesaba la azafata. "Ese es un rincón. Ahí yo no me meto", reconocía Fernández.

Asimismo, contaron cómo meten el gran premio del coche en el plató. "Nunca lo he visto", aseguraba ella, queriendo saber la respuesta. "Yo tampoco lo he visto, pero sé que es por la puerta de premontaje. Nunca lo hemos visto meter y sacar. Sé que es por esa puerta y, ahora que lo pienso, tiene su aquel", apuntaba Fernández. "A mí me encantaría verlo", reconocía Moure. De la misma manera, revelaron que Moure tarde "una hora exacta en arreglarse antes de salir", mientras que el presentador tarda "cinco minutos porque va peinado de casa".