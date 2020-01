Así será el nuevo "¿Quién quiere ser millonario?"

Antena 3 celebra los 20 años de "¿Quién quiere ser millonario?" con cuatro programas especiales del mítico formato que, a partir de este miércoles 22 de enero, vuelve con novedades de la mano de Juanra Bonet. Tras el anuncio de la vuelta a Antena 3 de "Pasapalabra", que aún no tiene fecha de estreno, llega otro clásico de los concursos en nuestro país: "¿Quién quiere ser millonario?".

El conocido programa, adaptado en más de 120 países, tendrá como maestro de ceremonias al presentador Juanra Bonet y contará con la participación de históricos concursantes del propio programa y ganadores de formatos como "Saber y Ganar", "Pasapalabra" o "¡Boom!". Cuando se cumplen 20 años de su primera emisión en la televisión británica, el formato regresa a Antena 3, donde ya se emitió allá por 2005, con pequeños cambios en la dinámica del juego que, según explica Bonet a Efe, darán "más emoción" al concurso. "Hay un par de cambios. Uno es estético y pragmático y el otro le suma un poquito más de emoción. El pragmático es que el comodín de la llamada desaparece y se sustituye por el comodín del acompañante, que estará sentado entre el público", apunta el presentador, encargado de amenizar las tardes en Antena 3 con el exitoso "¡Boom!".

El otro cambio tiene que ver con los dos puntos en los que el concursante, en el formato original, aseguraba el dinero. "En el formato que estamos acostumbrados a ver había dos puntos concretos en los que el concursante se aseguraba el dinero. Ahora, el primer seguro ya está fijado, pero el segundo lo coloca el concursante donde quiere", añade Bonet.

De esta forma, dice, "se ve el punto de estrategia del concursante" y es "más emocionante". Dos pequeños cambios que respetan la esencia del formato que ya conocimos con Carlos Sobera y Antonio Garrido en Antena 3 y Nuria Roca en La Sexta. "Es, por un lado, un honor que confíen en mi para este programa. Es gratificante ver que la cadena confía en mi. Por otro lado, me infunde muchísimo respeto porque además es un formato internacional", reconoce el presentador que, recientemente, participó también en la última edición de "La Voz".

¿RIESGO O APUESTA SEGURA?

Preguntado por su visión en cuanto a determinar si es un riesgo o una apuesta segura al ser ya un formato de éxito, Bonet se decanta por la primera opción: "Puede ser más arriesgado rescatar un programa de hace 20 años que un formato nuevo que esté triunfando en Estados Unidos, por ejemplo".

Y añade que se trata de un "desafío" al romper totalmente con las reglas de los concursos actuales interactivos, dinámicos y "llenos de luces, bombas que explotan, trampillas que se abren, aplausos o llamativos grafismos". "Es un desafío porque son dos personas mirándose y pensando", indica Bonet, quien reconoce que rescataría el "Un, dos, tres" por ser el programa más completo que conoce.

A favor de "¿Quién quiere ser millonario?" destaca que "la tensión que se genera es pura, limpia y para nada provocada". A ello se une que no hay límite de tiempo para responder, como en otros formatos, lo que hace que los concursantes duden "hasta de si el caballo blanco de Santiago es blanco o hueso roto". "Cuando compites con un crono actúas de manera instintiva, pero cuando no hay crono y no compites contra nadie, solo contra ti mismo, te puedes meter en unos abismos insondables", sentencia el presentador.