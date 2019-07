Así es la promesa de Tarantino sobre su última película que podría hacerle dejar el cine

Quentin Tarantino había advertido que su futuro como cineasta estaba dando sus últimos coletazos tras el éxito de 'Django desencadenado' y 'Los odiosos ocho': "En cuanto a películas, he llegado al final del camino. Me veo escribiendo libros y empezando a escribir teatro, así que seguiré siendo creativo. He dado todo lo que tengo que dar a las películas".

Tarantino aclaró que todo dependería del éxito que tuviera su filme 'Érase una vez en… Hollywood', que protagonizan Leonardo DiCaprio y Brad Pitt: "Si realmente es bien recibida, tal vez no haga una décima. ¡Tal vez me detenga ahora mismo! Ya veremos". "No creo que esté mintiendo en absoluto. Y lo lamento abiertamente, pero él tiene otros planes y vamos a tener que despedirnos por mucho tiempo", ha comentado Pitt.

Estreno estelar de 'Érase una vez en... Hollywood'

El momento podría haber llegado ya, porque la película que narra el fin de una etapa dorada del cine de Hollywood ha conseguido el mejor estreno del cineasta en Estados Unidos y ha recaudado 40'3 millones de dólares este fin de semana.

El maestro de los diálogos en el mundo cinematográfico nos ha dejado frases para el recuerdo en películas como 'Pulp fiction': "Así es como sabes que encontraste a alguien especial. Cuando te puedes callar un jodido minuto y estar cómodo en silencio". El guionista y director de grandes filmes como 'Reservoir dogs' (1992), 'Kill Bill' (2003 y 2004) y 'Malditos bastardos' (2009) podría tener los días contados en el cine.

Pero la esperanza no está perdida. Tarantino podría desdecirse y dirigir un posible 'Kill Bill Vol. 3': "Uma y yo hemos hablado de esto, si te digo la verdad. No estoy seguro de si finalmente lo voy a hacer, pero le estoy dando muchas vueltas. Si alguna de mis películas surgiera de mis otras películas, sería un tercer 'Kill Bill'". ¿Cumplirá con su palabra y dejará el cine o podremos seguir disfrutando de grandes filmes de Tarantino?