Así es el futuro que augura Revilla al hipotético gobierno PSOE-Unidas Podemos: "Nos pondremos el chubasquero"

Durante el paso de Miguel Ángel Revilla por 'El Hormiguero', el conductor del mismo, Pablo Motos, ha preguntado al político sobre qué espera del hipotético gobierno PSOE-Unidas Podemos en cuanto a fiscalidad.

"Han dicho que no subirán los impuestos. Si lo hacen, saldré a denunciarlo. Ya hay demasiada gente machacada. Pero es cierto que tienen que investigar a los que no pagan; hay una estafa de unos 80.000 millones, y serviría para pagar la mitad de las pensiones. Si no consigues que los que no pagan, paguen... lo fácil es trincar a las clases medias, pones impuestos a la gasolina, que es muy discriminatorio", respondía Revilla que hacía hincapié en la necesidad, según él, de controlar el fraude.

Más adelante, Pablo Motos ha comentado que le gustaría saber a qué acuerdo "habrán llegado Unidas Podemos y PSOE". Sobre esto, el político cántabro ha expresado que "tendrán que informar de las medidas que piensan tomar antes de la investidura, su programa detalladito, con todo aclarado". En esta línea, Revilla ha valorado que "probablemente haya investidura, pero eso no vale para nada sin presupuestos. Yo no gobernaría sin presupuestos. De hecho, nunca lo he hecho desde que ejerzo.Tiene que haber presupuestos el día 1, si no, no puede ser presidente. Es una incongruencia que si una familia o una empresa tiene presupuestos, que el Gobierno no los tenga".

De la misma forma, Revilla ha afirmado que "a este Gobierno le doy un añito, después habrá que ponerse otra vez el chubasquero".