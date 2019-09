Así fue la noche más complicada de Jorge Javier Vázquez en 'GH VIP'

Jorge Javier Vázquez ha vivido uno de los momentos más complicados en 'GH VIP 7' con el tremendo enfado de Raquel, la madre de Noemí Salazar, de los 'Gipsy kings', que ha puesto en el punto de mira el supuesto favoritismo del presentador del 'reality show' estrella de Mediaset: "Siempre es igual. Se le da el protagonismo siempre a los mismos. He venido con mucha ilusión a apoyar a mi hija, porque es su sueño, pero siento que no me das mi sitio. Todos somos iguales, todos somos defensores de colaboradores".

Cuando Jorge Javier ha intentado hablar en medio del monólogo de la 'celebrity', Raquel le ha reprochado que siempre intente imponer su discurso ante los demás: "Si no hablas tú, no habla nadie". La madre de Noemí ha criticado que el presentador del 'reality' de Telecinco y Cuatro solo juegue con los defensores de los concursantes que le interesan: "Ya estoy súper aburrida. ¿Para qué vengo si no hablas conmigo?".

"Me duele, porque la he parido"

Y ha reprochado a Jorge Javier que no se hubiera interesado por su estado de ánimo después de que su hija se hiciera daño al cruzar por un túnel viscoso con su característico estilismo 'brilli brilli': "Me daba igual que se despeinara y que le cayera moco. Pero me dolió que se hiciera sangre en las rodillas y nadie me preguntara si estoy bien". "La que se hizo sangre fue ella", ha espetado el presentador. "Es que a mi me duele, porque la he parido", ha contestado Raquel entre aplausos del público presente en plató.

Raquel, madre de Noemí, acaba de hacer historia en la televisión poniendo a Jorge Javier en su sitio#GHVIPGala2 pic.twitter.com/eq4kvvaWml — Sr.Amargado �� (@SrAmargadoGH) September 12, 2019

"Esto va a ir a peor. Conforme van pasando los programas cojo más confianza y tonteo mucho más", ha explicado Vázquez. "No dramaticemos. No tengo tanta facilidad de palabra como tú, porque claro, es que yo soy barriobajera", ha apuntado la madre de Noemí, dejando boquiabierto a su oponente. "No me gusta el juego sucio que estás haciendo en este momento. Esto no va a llegar a buen puerto. Si no estás cómoda, no deberías venir", ha señalado Jorge Javier. "En la pausa abandono, pero no me voy a levantar ahora como si me echaras, como si hubiera robado una camiseta", ha aclarado Raquel. "¿Cómo se puede ser tan tramposa? Tratándome de poner en contra a gente de tu etnia. Por ahí no voy a pasar. Ahora soy yo el que no quiere absolutamente nada contigo. Es alucinante lo que estamos viviendo. Volvemos después de la publicidad", ha sentenciado el presentador.