Arturo Valls se burla de Echenique y hace estallar de risa a Iñaki López: "Por favor"

En unos días, Antena 3 estrenará 'Mask Singer: Adivina quién canta'. En concreto, será el próximo miércoles 4 de noviembre a las 22:45 horas. Arturo Valls será el presentador y en el espacio participarán Malú, José Mota... entre otros. En el programa estarán 12 famosos que intentarán adivinar quién se encuentra bajo la máscara cantando. Además, antes de cada actuación podrán ver un vídeo con varias pistas sobre el personaje en cuestión.

Con motivo del estreno, Valls acudía a 'LaSexta Noche' para promocionar la nueva apuesta del grupo audiovisual. Allí, le proponían un juego. El presentador de Atresmedia tenía que descifrar en un vídeo qué políticos cantaban tras las máscaras que habían creado en el programa de López.

Revilla era uno de esos personajes que cantaba un villancico a finales de 2019 y que Valls resolvía correctamente. Lo que nadie esperaba en 'LaSexta Noche' era la broma que "soltaría" poco después: "Es la única máscara que hemos descubierto, la de Echenique cuando entró a plató", decía entre risas. Iñaki López le replicaba a carcajada limpia: "Por favor. Espero su respuesta en Twitter en pocos minutos".

El mensaje ya suma 553 visualizaciones y está siendo muy comentado en redes sociales por el jocoso comentario de Arturo Valls.

Él salía del paso diciendo que el propio portavoz de Unidas Podemos en el Congreso se lo tomaba todo con bastante humor.

Valls le deseó a un concursante de '¡Ahora caigo!' que no ganase

La ventaja con la que cuenta 'Ahora Caigo' frente a otros concursos es la particular manera que tiene su presentador de hacernos reír. Arturo Valls ha añadido una nueva anécdota a la inmensa lista que tiene en el programa. Valls le dijo a un concursante que no ganase en '¡Ahora caigo!' para evitar un disgusto.

Todo empezaba con la presentación de David. Así se llamaba el concursante. Como es habitual, comentó a qué destinaría el premio de resultar agraciado: "Me lo llevaría para mi tío, que es el que me ha dicho que venga aquí, y luego me iría a Australia de viaje. Me gusta un animal... acuático. Un tiburón blanco, y me gustaría nadar con él", decía. Por esto, el presentador le deseaba que no resultase agraciado.