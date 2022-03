Arguiñano opina sobre la invasión de Rusia a Ucrania y se dirige directamente a Putin: "Hazme caso"

Karlos Arguiñano es un popular cocinero televisivo que se caracteriza por ofrecer ricas recetas a los espectadores mientras cuenta chistes, analiza la actualidad o cuenta anécdotas de su vida en 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano'. Es la naturalidad del presentador lo que siempre ha gustado a la audiencia, dado que muestra sus elaboraciones mientras habla de todo, lo que aporta cercanía para sus seguidores.

Asimismo, sus trucos para mejorar las recetas y algunos de los platos más tradicionales siempre ha gustado mucho a sus fieles espectadores, ya que resultan ser muy efectivos. Karlos Arguiñano ha vuelto a ponerse frente del programa de cocina, pero, esta vez, ha decidido mojarse en política y no se ha cortado a la hora de dar su opinión sobre la invasión de Rusia a Ucrania.

"No puedo terminar el día sin acordarme de los ucranianos", comenzaba diciendo el presentador. "Le mandaría un mensaje a Putin, si supera que me escucha, para decirle: 'para'. Para, porque ¿No ves que todo el mundo estamos a favor de parar de no a la guerra?", declaraba el cocinero.









"Dentro de 100 años hablarán de ti, pero mal"



"Por favor, Putin. Haznos caso a la gente, que seguro que entre los tuyos también hay un montón que están diciendo que te estás pasando", señala el conductor del espacio, haciendo referencia a los rusos que también se están viendo afectados para la mencionada guerra arrancada por Putin.

"No puede ser cuando ves a abuelas, abuelos, familias con niños, las bolsas, las maletas... Querido huir. Van a huir de Ucrania entre 8 y 10 millones de personas", se lamentaba el presentador. "Por favor, Putin, para ya", inistía. "Luego, nosotros tenemos ministros de defensa. Y ministros de ataque ¿Solo tiene Putin? ¿Nadie más tenemos ministros de ataque?", se preguntaba.

"Todos tenemos ministros de defensa y un montón de armamento. Y venga armamento y venga armamento... Las armas me echan para atrás. Os lo digo de verdad", confesaba, dejando claro lo mucho que le aterroriza esta situación. "Putin, hazme caso. Que si no vas a pasar a la historia como algún otro que conozco yo. Dentro de 100 años hablarán de ti, pero mal", zanjaba el presentador de Antena 3.