Arguiñano, obligado a dar explicaciones a la audiencia por lo que pasa en el cocinado: "Lo habéis visto todos"

Karlos Arguiñano es un popular cocinero televisivo que se caracteriza por ofrecer ricas recetas a los espectadores mientras cuenta chistes, analiza la actualidad o cuenta anécdotas de su vida en 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano'. Es la naturalidad del presentador lo que siempre ha gustado a la audiencia, dado que muestra sus elaboraciones mientras habla de todo, lo que aporta cercanía para sus seguidores.

Asimismo, sus trucos para mejorar las recetas y algunos de los platos más tradicionales siempre ha gustado mucho a sus fieles espectadores, ya que resultan ser muy efectivos. Esta vez, el cocinero ha protagonizado un divertido momento por un despiste que ha tenido en pleno directo. De esta manera, ha mostrado a la audiencia cómo se desarrolla el programa tras las cámaras antes de pasar por edición.

El chef se encontraba elaborando unos pimientos de piquillo y el último paso era meterlo en el horno. En ese momento, el cocinero quería recular en la elaboración y quiso meter un pimiento más para hornear. El presentador del programa metió once pimientos y, sobre la marcha, decidió meter uno más. De esta manera, quiso mostrar cómo se desarrollan las grabaciones del espacio antes de pasar por edición para emitirlo en Antena 3.









"Así vivís el programa como lo vivimos casi nosotros"



"Os habéis dando cuenta alguno, de los que estáis siempre a la caza", reconocía el cocinero, consciente de que le habían pillado metiendo un pimiento más en el horno, lo que normalmente no sale en el programa porque se quita durante la edición. "Que he metido once pimientos. Pues van a salir doce porque le voy a añadir este ahora mismo", señalaba.

"Arguiñano coloca el doce", narraba el chef, mientras ponía otro pimiento en la bandeja del horno, de lo que no había avisado prevamente. "Claro, porque luego, si me veis meter once y sacó doce... Decís 'hala, Arguiñano ya está haciendo trampas'. Y Arguiñano no hace trampas. Cuidado, eh", se justificaba el conductor del espacio.

"El doce. Así ya lo habéis visto todos. No trampas", insistía, dejando claro que lo hacía frente a la cámara para demostrar la manera en la que graban el programa antes de pasarlo por edición, dado que es grabado. "Es que, claro, de pronto, he visto que he metido solo once y quería meter otro. Así vivís el programa como lo vivimos casi nosotros", declaraba Arguiñano.