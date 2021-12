Arguiñano habla claro en Antena 3 sobre si se ha puesto la tercera dosis de la vacuna: “Cuidaos mucho”

El chef vasco Karlos Arguiñano ha querido sincerarse con la audiencia de su programa de Antena 3 sobre si se ha puesto la tercera dosis de la vacuna del coronavirus. El cocinero, que ya cuenta con 73 primaveras, entra dentro del grupo de personas a las que ya están llamando para inocular una tercera dosis de la vacunación contra la Covid-19 y, sobre este tema, ha querido mandar un mensaje a todas las personas que siguen su programa y que están preocupadas con el avance del virus.

Y es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba el pasado 17 de noviembre que la ponencia de vacunas acordaba proponer una tercera dosis contra el coronavirus para los mayores de 60 años y para el personal sanitario y sociosanitario. El jefe del Ejecutivo, ante las peticiones de algunos presidentes autonómicos para incrementar medidas ante la pandemia, apostaba por "continuar con la vacunación sin pausa" como mejor remedio ante el repunte de casos de coronavirus en España.









Arguiñano, ¿se ha puesto la tercera dosis?



El pasado miércoles, el conductor del programa de cocina de Antena 3, Karlos Arguiñano, daba la bienvenida al mes como él solo sabe y aclarando en qué punto de la vacunación se encuentra: “Uno de diciembre, estoy muy contento, sí, porque hoy me pongo dos vacunas: la tercera dosis y la de la gripe. Hala, y todo pa'lante”, subrayaba.

Además, daba una pincelada sobre su actual estado de salud: “Vamos a ver, estoy aguantando bien. Cuidaos mucho, que nos va a hacer falta a todos cuidarnos. Yo hoy ya la tercera. Tenía ganas ya”, animaba a los espectadores sobre la perspectiva de recibir una tercera dosis. Además, explica Arguiñano que ha sido él mismo quien ha solicitado la cita: “Antes de que me avisaran fui yo a pedir hora, me dieron para hoy y encantado. Las dos vacunas, y vamos librando. Pero, mientras tanto, a cocinar”.









Arguiñano y su retirada de televisión



Y es que Arguiñano es toda una figura en la televisión desde hace cerca de 30 años, y muchos se preguntan cuánto tiempo más le tendremos en la pantalla, un tema que abordó el propio cocinero recientemente en su programa. "Son todos más jóvenes que yo. Algunos ya estuvimos en esta pelea hace muchos años. Yo llevo ya 54 años en la cocina, soy de los abuelitos de aquí", comentaba, haciendo referencia a que, actualmente, hay jóvenes promesas de la cocina y que él ya se ha quedado viejo a su lado.

"No va a ser por muchos años, pero estoy muy contento haciendo todos los días estos trabajos para todos vosotros", decía entonces el conductor del espacio de Antena 3, dejando caer que no le queda mucho tiempo para retirarse, aunque no ha querido concretar la fecha. "Para vosotros, para que cojáis pistas y sigáis comiendo bien. Estar sanos y fuertes, sin gastar mucho", declaraba, señalando el objetivo de cada uno de sus programas.