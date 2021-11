Arguiñano se disculpa con los espectadores por lo que se ha podido ver en Antena 3: "Pido perdón de verdad”

Karlos Arguiñano es un popular cocinero televisivo que se caracteriza por ofrecer ricas recetas a los espectadores mientras cuenta chistes, analiza la actualidad o cuenta anécdotas de su vida en 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano'. Es la naturalidad del presentador lo que siempre ha gustado a la audiencia, dado que muestra sus elaboraciones mientras habla de todo, lo que aporta cercanía para sus seguidores.

Asimismo, sus trucos para mejorar las recetas y algunos de los platos más tradicionales siempre ha gustado mucho a sus fieles espectadores, ya que resultan ser muy efectivos. Sin embargo, el presentador también se caracteriza por no tener pelos en la lengua y ya es algo habitual que manifieste su opinión política abiertamente. Esta vez, el presentador ha cortado el espacio de cocina para sincerarse y disculparse con sus fieles espectadores.

Arguiñano sigue siendo un cocinero de éxito a sus 72 años. Asimismo, continúa al frente del programa de Antena 3, 'Cocina abierta con karlos Arguiñano', cada día. "Yo llevo ya 54 años en la cocina, soy de los abuelitos de aquí", decía en entregas anteriores, haciendo referencia a los grandes chefs de nuestro país. "En España tenemos un lote importante de importantísimos cocinero de fama mundial. Yo estoy muy orgulloso de todos ellos... Son todos más jóvenes que yo. Algunos ya estuvimos en esta pelea hace muchos años", agregaba. "No va a ser por muchos años, pero estoy muy contento haciendo todos los días estos trabajos para todos vosotros", decía entonces el conductor del espacio de Antena 3, dejando caer que no le queda mucho tiempo para retirarse, aunque no ha querido concretar la fecha.





"Si en algún momento he dicho alguna cosa que no os ha gustado"



Este lunes, mientras elaboraba un menú en el que la de quinoa con verduras y pollo y un entrecot con salsa de chalota y mostaza con patatas eran los protagonistas, el conductor del espacio quiso dirigirse a su audiencia y pedirles perdón, de manera muy sincera, por lo que han podido ver en el espacio de Antena 3.

"No es navidad, pero me adelanto", comenzaba diciendo el cocinero, mientras llevaba los platos finalizados a la mesa para despedir el programa. "Pidiendo excusas si en algún momento he dicho alguna cosa que no os ha gustado", soltaba entonces, aparentemente emocionado. "Yo siempre aprovecho las navidades para pedir excusas", aseguraba el chef.

"Hablo tanto durante todo el año… Me hacen tantas entrevistas que igual en algún momento a alguien no le ha sentado bien lo que yo he dicho. Pido perdón de verdad", decía Arguiñano muy sincero. "Me despido de todos vosotros con estos dos 'platazos', hasta mañana. Estaremos aquí, en Antena 3", zanjaba para despedirse de los espectadores, sin concretar el motivo por el que pedía perdón.