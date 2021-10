Arguiñano se burla de Boris Johnson y manda un mensaje a los ingleses: "Gibraltar español"

Karlos Arguiñano es un popular cocinero televisivo que se caracteriza por ofrecer ricas recetas a los espectadores mientras cuenta chistes, analiza la actualidad o cuenta anécdotas de su vida en 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano'. Es la naturalidad del presentador lo que siempre ha gustado a la audiencia, dado que muestra sus elaboraciones mientras habla de todo, lo que aporta cercanía para sus seguidores.

Asimismo, sus trucos para mejorar las recetas y algunos de los platos más tradicionales siempre ha gustado mucho a sus fieles espectadores, ya que resultan ser muy efectivos. Karlos Arguiñano ha vuelto a ponerse frente del prama de cocina, pero, esta vez, no se ha cortado a la hora de dar su opinión sobre Boris Johnson y los ingleses, mandándoles un mensaje que ha sorprendido mucho a la audiencia.

"Y los ingleses sin camioneros... Para repartir gasolina ni na de na...", comenzaba diciendo el presentador muy crítico, mientras cortaba un calabacín. "Estos del Brexit, ese famoso, en vaya lío se han metido", opinaba el conductor del espacio, con una risa muy irónica. "Es fácil echar a los trabajadores, sí", dejaba caer para, acto seguido, hacer una llamativa crítica.

"Echan a los trabajadores y ¿Quién hace el trabajo? Ahí se ha notado que el trabajador es indispensable en la sociedad", apuntaba el presentador. "El inglés ese, el presidente ese que tienen, el de la melenita rubia... El peluquero, ese lo que tiene bueno es el peluquero", se burlaba el cocincero de Boris Johnson, haciendo referencia a su peinado.

"Tienen lo suyo los ingleses, eh. No digo todos, pero... Con eso del Brexit me dio la sensación de que se creen una raza superior. Pues no. No hay nadie que sea de ninguna raza superior. Nadie, en el mundo. Hay más altos, más rubios, más fuertes, más pobres, más ricos... Pero raza superior no es nadie. Si alguien no lo sabía, ya se lo he dicho yo", decía Arguiñano muy rotundo. "Alguno se creen que son raza superior, pues yo digo que Gibraltar español", zanjaba entonces.

El mensaje de #Arguiñano a los británicos por el #Brexit “ Se creen una raza superior y aquí nadie es más que nadie y #Gibraltar español “ pic.twitter.com/lIIlOmwfDq — TVMASPI (@sebas_maspons) October 4, 2021





La receta del día

Mientras tanto, el chef se encontraba cocinando unas lentejas. Para ello, el cocinero mandó "300 g de lentejas, 1 calabacín, 100 g de arroz, 2 puerros, 2 zanahorias, 1 cabeza de ajos más 2 dientes, aceite de oliva virgen extra, sal, 1 hoja de laurel y perejil".

"Limpia los puerros retirándoles la parte inferior, la superior y la primera capa. Enjuágalos bajo el grifo, pícalos finamente y ponlos a rehogar en la olla rápida con un par de cucharadas de aceite. Pela las zanahorias, córtalas en medias lunas y añádelas. Sazona y rehoga las hortalizas durante 4-5 minutos", explica el cocinero, dando el primer paso de la receta.

"Incorpora las lentejas, la hoja de laurel, la cabeza de ajos y una pizca de sal. Cúbrelas con agua (1 l. aproximadamente), tapa y cocínalas durante 15 minutos (aprox.) desde el momento en que suba la válvula... Aplasta los 2 dientes de ajo (con piel) y rehógalos en una cazuela con un chorrito de aceite (2-3 cucharadas de aceite)", agrega.

"Añade el arroz, vierte el agua (el doble y un poco más), sazona y cuécelo durante 15-18 minutos. Lava el calabacín, córtalo en cuartos de luna y saltéalo durante 4-5 minutos en una sartén con 2-3 cucharadas de aceite", concluía para, posteriormente, indicar cómo es el emplatado.