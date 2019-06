Antonio Resines desvela la divertida anécdota de Loles León y Almodóvar

Antonio Resines ha confesado en 'El Hormiguero' una de las anécdotas que descubriremos en 'Historias de nuestro cine', documental dirigido por el propio actor y Ana Pérez-Lorente: "Tenemos muchísimas horas grabadas y eso es un problema gravísimo. Se va a enfadar gente. Contamos la historia de nuestro cine, pero hablando entre amigos. Se desvelan secretos y salen cosas asombrosas".

El mítico actor de 'Los Serrano', que ganó el premio Goya a la mejor interpretación masculina protagonista con su papel en 'La buena estrella', ha contado la odisea que vivió Loles León hasta conseguir actuar en una película de Pedro Almodóvar, que tuvo un final cómico: "Loles tiene una anécdota fenomenal de cómo conoció a Almodóvar. Ella le llamaba por teléfono para que la contratase como actriz. Estuvo llamando como un año y pico y siempre saltaba el contestador. Las chicas de la productora de Almodóvar estaban hasta los huevos de Loles y la colgaban".

"Hasta que un día la tía se presentó en la oficina de Almodóvar. Entró muy dispuesta y le dio con la puerta en las narices a Agustín, el hermano de Pedro", ha explicado, entre risas. "A pesar de eso, la contrataron, cosa que dice mucho de los Almodóvar. Le ofrecieron hacer el papel de telefonista en 'Mujeres al borde de un ataque de nervio' y lo hizo de diez", ha relatado el intérprete de 'Celda 211'.

En 'Historias de nuestro cine', Víctor Manuel y Ana Belén han explicado cómo comenzó su historia de amor. "Ana me enloqueció. Cuando la vi en el teatro, me quedé con la baba colgando. No se podía ser más poderosa. Me quedé enganchadísimo a ella", ha comentado Víctor Manuel. "Nosotros empezamos a ligar al final de la película. Estuvo atento, pero estaba distraído. La que estaba atenta era yo", ha señalado Ana Belén. Loles León ha contado, entre risas, que, si no hubiese sido actriz, le hubiera gustado ser investigadora privada. José Coronado ha confesado que, cuando era joven, estaba enamorado de Marisol.