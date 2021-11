Antonio Banderas: el día que acabó en el calabozo con Imanol Arias y su opinión sobre la exhumación de Franco

Antonio Banderas es un exitoso actor español, aunque también ha ejercido como productor, director, cantante y actor de doblaje. Ha sido el primer actor de nuestro país es lograr forjar una gran trayectoria en el cine estadounidense, industria en la que comenzó su carrera a principios de los 90. Por esto mismo, en 2005, recibió una estrella en el Paseo de la Fama. Convirtiéndose así en uno de los pocos españoles en ser galardonado con ello, además de Plácido Domingo y Julio Iglesias.

De la misma manera, ha sido el primer actor español que ha logrado ser nominado a los Globos de Oro, a los Tony y a los Emmy, galardonado en Cannes y nominado al Oscar por 'Dolor y gloria'. Sin embargo, toda esta carrera internacional comenzó a forjarse en Málaga. El actor comenzó a tener su primer contacto con el teatro en su tierra natal con el grupo Teatro-Escuela ARA para, posteriormente, mudarse a Madrid con la intención de crecer.

Julio Iglesias: el plan de Pablo Escobar para atacar a su familia y la razón por la que vive "escondido" ¿Truhan o señor? A sus 78 años, nuestro cantante más universal no sale de su casa de Punta Cana por miedo a la covid, y asegura tener una salud como cualquier persona de su edad Raquel Pérez Polo 10 nov 2021 - 07:26

Fue su encuentro con Pedro Almodóvar lo que le abrió la puerta a la fama. Desde entonces, trabajó en importantes largometrajes como 'Matador', '¡Átame!', 'Laberinto de pasiones', 'La Ley del deseo'o 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'. Esto le ayudó a dar el salto a Hollywood y su primera película allí fue 'Los reyes del mambo'. Un buen comienzo que le llevaría a trabajar a importantes producciones como 'Philadelphia', 'Entrevista con el vampiro', 'Four Rooms', 'Desperado', 'La casa de los Espíritus', 'Evita', 'Asesinos', 'Frida', 'Spy Kids' o 'La máscara del zorro',entre otras. También ha participado en muchos musicales como 'Nine', en los que ha demostrado su talento como cantante.

Gracias a ello, se convertió en el latino de moda y sirvió como empuje para otros populares actores espaóles como Penélope Cruz o Javier Bardem. Por este motivo, nunca olvidó de donde venía y no dejó abandonado el cine que le vio nacer. Aunque nunca ha dejado su importante trayectoria en Estados Unidos, la ha compaginado con proyectos de su país como 'La piel que habito' o 'Dolor y gloria', siempre reencontrándose con quien fue su maestro: Pedro Almodóvar.

Asimismo, también se ha atrevido con la dirección y la producción en la gran pantalla. Como director, se puso tras las cámaras de ficciones como 'Crazy in Alabama' (1999), 'El camino de los ingleses' (2006), 'Solo' (2015) y 'Akil' (2017). Y como productor trabajó en 'The White River Kid' (1999), 'El camino de los ingleses' (2006), 'El lince perdido' (2008), 'Tres días' (2008), 'Solo' (2015) y 'Havana Quartet serie USA' (2016).









Su verdadero nombre

Aunque todo el mundo le conoce como Antonio Banderas, este no es su verdadero nombre. Sus padres, José Domínguez Prieto, un policía, y Ana Bandera Gallego, profesora de instituto, le bautizaron como José Antonio Domínguez Bandera. Sin embargo, según avanzaba su carrera profesional, decidió acortarlo y prescindir de 'Domínguez', además de añadir una 's' a su segundo apellido. Una idea que le dio el propio Almodóvar.









Su sueño frustrado

Aunque comenzó a interesarse por la interpretación desde muy joven, otro sueño nubló su mente antes. Banderas quería ser futbolista, pero una lesión en la pierna acabó con su carrera como deportista, cuando tan solo tenía 15 años. Fue jugador del Nacional Sport, un equipo de la escala inferior de Málaga.

Cuando se vio obligado a olvidarse del fútbol, se decantó por ser actor y comenzó a recibir sus primeras clases en el Teatro-Escuela ARA, dirigido por Ángeles Rubio-Argüelles y Alessandri, la esposa del cineasta Edgar Neville. Años después, cuando pudo ahorrar lo suficiente con 19 años, asistió a la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga.

Cuando ya contaba con una exitosa carrera como actor, se declaró amante de la moda y decidió formarse en ello, mientras lo compaginaba con su trabajo. Banderas optó por irse a estudiar a una de las mejores escuelas de moda, en la Central Saint Martins de Londres. A raíz de esto, cumplió su objetivo de sacar su propia línea de ropa, la que refleja su estilo y se adapta cualquier gusto y actividad "de los hombres contemporáneos".









Sus inicios en el cine

Banderas abandonó su casa para intentar cumplir su sueño y se mudó a Madrid. Comenzó trabajando como camarero y, mientras, encontró algún que otro trabajo como modelo. Apenas lograba llegar a fin de mes, pero decidió aguantar hasta poder hacer sus primeras apariciones como actor. Logró entrar en la compañía del Teatro Nacional y una de las representaciones cambió su futuro de manera radical, ya que, entre las butacas, estaba sentado Pedro Almodóvar.

"Tienes una cara muy romántica, deberías hacer cine algún día", le dijo entonces Almodóvar. Poco después de conocer, el actor se presentó al casting para 'Laberinto de pasiones' (1982) y terminó de conquistar al director. Fue entonces cuando nació el conocido "chico Almodóvar". De esta manera, Banderas inició la extensa carrera en España que le ayudó a convertirse en una estrella de Hollywood, la que se vio marcada por su interpretación en '¡Átame!'.

Llegó a Estados Unidos como un auténtico desconocido y sin saber nada de inglés, lo que le dificultó sus inicios. Sin embargo, buscó una solución y logró hacerse su propio camino. El actor se decantó por memorizar sus líneas fonéticamente y, apenas sin entender lo que decía, consiguió ponerse en la piel de su personaje. Fue su mujer de entonces, Ana Leza, quien le ayudó a traducir los textos. A pesar de ello, con el paso del tiempo, terminó dominando el idioma.









Lo que tuvo que hacer para interpretar al Zorro

Además de aprender inglés en sus inicios, el actor tuvo que hacer formación en todos los ámbitos para dar vida a sus personajes. Para poder protagonizar 'La máscara del Zorro' (1998) tuvo que aprender a manejar la espada con el equipo olímpico español de esgrima.









Vida sentimental

Para cumplir su sueño de ser actor, dejó en Málaga a su novia de entonces, la actriz Celia Trujillo. Estuvieron unos meses intentando mantener una relación a distancia mediante cartas, pero terminaron alejándose. Sin embargo, mantenían una estrecha relación, lo que demostró Banderas al escribirle un emotivo mensaje cuando falleció de cáncer en 2017.

En 1987 se casó con Ana Leza, etapa en la que Madonna intentó conquistarle. Parecían ser un matrimonio feliz pero, en 1995, decidieron romper. , Actualmente, Leza sigue recibiendo el 50% de los ingresos que obtiene el actor por las películas rodadas mientras fueron marido y mujer. Además de la casa que tenían en Madrid, valorada en 570 millones de pesetas (3,4 millones de euros) y una pensión alimenticia de 2,4 millones de pesetas al mes (12.000 euros).









En 1995, se quedó prendado de Melanie Griffith, durante el rodaje de 'Two much'. Desde entonces, se hicieron inseparables y formaron una bonita familia, junto a Stella, la única hija que tuvieron en común,Dakota Johnson y Alexander Bauer, hijos de los anteriores matrimonios de la actriz. Sin embargo, se separaron oficialmente en 2015. Aunque fue en 2014 cuando anunciaron que decidían poner fin a su relación por diferencias irreconciliables, a pesar de que la actriz confesó en una entrevista para Porter que uno de los motivos era el problema de Banderas con el alcohol. Sin embargo, se llevó a cabo en términos amistosos y con una separación más equitativa de los bienes

Actualmente, el actor sigue su camino junto a Nicole Kimpel. La empresaria alemana, 20 años más joven que él, vive en Málaga junto a su hermana Bárbara y Banderas. Además, ha encajado perfectamente en la familia del artista, dado que mantiene una gran relación con su hija y la propia Griffith, quien no ha dudado en apoyarla en su negocio y promcionar la marca de bolsos que tiene Kimpel junto a su hermana.









Familia

El malagueño viene de una familia humilde. Su padre, José Domínguez Prieto, ya fallecido, era policía. Mientras que su madre, Ana Banderas Gallego, se dedicaba a la enseñanza y era profesora de instituto. Además, el actor tiene un hermano menor, Francisco Javier Domínguez Bandera, quien ha estado a su lado durante toda su carrera.

Con los años, el actor formó su propia familia. Tras casarse con Melanie Griffith, nació su pequeña Stella Banderas. Además, mantiene una gran relación con su hijastra, la conocida Dakota Johnson, fruto del matrimonio de Griffith con Don Johnson.









El flechazo de Madonna

En 1991, el actor llamó la atención de Madonna. Por aquel entonces, Banderas participó en el documental 'En la cama con Madonna'. Cuando ella llegó a Madrid, se quedó totalmente prendada del físico de él e intentó conquistarle durante una fiesta. No obstante, el artista estaba casado, por lo que no cayó en los encantos de la reina del pop. Además, él no quería comenzar a triunfar con la etiqueta de 'la pareja de Madonna'. Años después, volvieron a trabajar juntos en 'Evita'.









El motivo de su "ruptura" con Almodóvar

En sus inicios como actor, Banderas se convirtió en 'el chico Almodóvar', dado que el director fue su mentor. Gracias a sus papeles exclusivos bajo la dirección de Almodóvar, concretamente por 'Átame', el actor llamó la atención de los estadounidenses. A pesar de que no sabía nada de inglés, decidió probar suerte al otro lado del charco, pero antes tuvo que comunicárse al director que le descubrió en un teatro.

"Fui a su casa porque me habían llamado para hacer 'Los reyes del mambo'", recordaba el el actor durante una presentación de 'Dolor y gloria' en Los Ángeles. "Había una foto allí: éramos Victoria Abril, él y yo en el Muro de Berlín. Fue el año en que cayó el muro. Habíamos ido al festival con 'Átame'. Él tomó la foto, la dio la vuelta y la firmó con algo como: 'los reyes del mambo tocan canciones muy tristes'. Y la firmó: Pedro Almodóvar. Era una referencia al título completo de la película por la que le abandonaba", contaba.

"Él me había creado, yo en cierto sentido era algo suyo. Vio mi partida como una traición y ha necesitado tiempo para perdonarme", reconocía Banderas, a pesar de que asegura de que nunca le tuvo rencor. "Aquel día tuvo palabras muy duras: 'Hollywood te va a aplastar, vas a malgastar tu talento. Y yo te lo habré advertido'", narraba Banderas.

A pesar de ello, Banderas hizo por mantener el contacto con Almodóvar, pero él si estaba molesto por su partida. "Vas a volverte tan caro que no vamos a poder volver a trabajar juntos", le dijo el director al actor cuando fue fichado para ponerse en la piel del Zorro. "¡Había encontrado la excusa perfecta para no contar conmigo!", contaba en 2011 durante la promoción de 'La piel que habito'.

Ninguno ocultó su molestia con el otro, la que se terminó cuando el actor cedió y volvió a ponerse en manos de Almodóvar para protagonizar 'Dolor y gloria', dando así vida a un personaje que marcaría la trayectoria profesional del director. "He descubierto a un Pedro generoso con capacidad para hacer algo insólito: pedir perdón por cosas que se hicieron en el mundo del cine a algún actor", contaba el actor en una entrevista de El País. "También le he visto entregar [a un actor] una parte muy importante de su vida", agregaba, haciendo referencia a su interpretación en 'Dolor y gloria'.









Su complicado estado de salud

El actor siempre se ha mantenido en forma. Sin embargo, en 2009, tuvo que pasar por quirófano para extirparse un tumor benigno de su espalda. Esto se quedó en su susto, pero, fue en 2017, cuando Banderas de verdad se preocupó por su estado de salud. Ese año, el actor sufrió un infarto. Por este motivo, dejó el café y el tabaco, además de que la implantaron tres stent. Desde entonces, se esfuerza cada día por lleva runa vida saludable.









Faceta como empresario

Además de tener una larga carrera como actor, también ha desarrollado una faceta como empresario. Banderas tiene una línea de perfumes, una de hombres y otra de mujer, en la que está totalmente en el proceso de fabricación. Además, es dueño de la mitad de la bodega de Ribera del Duero Anta Bodegas, un viñedo en Burgos que se ha rebautizado como Anta Banderas.

Sumando estos trabajos con todas las películas que ha trabajado, el actor ha conseguido ganar mucho dinero. Banderas ha empleado sus ingresos en invertirlos en proyectos propios como ESAEM, Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga, y el Teatro del Soho.









Su participación en la política española

El actor siempre ha mostrado un gran interés por la política. En 1996, apareció, junto a otros personajes reconocidos de la cultura española, en una campaña que apoyaba al PSOE para las Elecciones Generales. Por otro lado, en 2013, hizo un llamado a Europa y Estados Unidos para nacionalizar grandes empresas como solución a la crisis económica tal como hizo Hugo Chávez en Venezuela.

La reflexión de Antonio Banderas sobre la exhumación de Franco

Con motivo de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, Susanna Griso le preguntó a Banderas en Espejo Público qué opinaba de la exhumación de los restos del dictador. Una pregunta a la que Banderas respondió de la siguiente manera:

Hola Alejandro Amenabar. El gran Antonio Banderas tiene un mensaje para tí... pic.twitter.com/hHRQiaGJF6 — Schuma78 (@Schuma78) September 21, 2019

"Tengo la sensación de que Franco llevaba más tiempo muerto en 1985 que ahora", aseguraba Banderas.

Participó en la campaña de Obama

Por su fuera poco, también participó en una campaña de Barack Obama. "La segunda campaña a los hispanos de Obama comenzó en mi casa. Reunimos a 150 creadores de opinión de diferentes medios para que el presidente se dirigiese a ellos. Para mí fue alucinante, era como una película. Teníamos hasta contraseña para entrar en casa, la mía estaba clarísima: ‘el zorro'”, contaba Banderas a Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'.

"Recuerdo que acordonaron mi casa con un perímetro de seguridad. Obama llegó antes que yo, me retrasé. Lo gracioso vino cuando para poder entrar en mi casa se desplegó un dispositivo tremendo. ¡Y era mi casa!", contaba en otra ocasión a Toñi Moreno, en 'El árbol de tu vida'.









Fue investido doctor honoris causa dos veces

En el año 2000 fue nombrado honoris causa por el Dickinson College de Carlisle (Pensilvania) y, una década más tarde, repitió ceremonia en la Universidad de Málaga. "No es lo mismo ser reconocido en casa", contaba para EFE, haciendo referencia a la ilusión que le hizo recibir este título en su tierra.

Estuvo en el calabozo

Aunque nunca se ha caractertizado por protagonizar escándalos, Banderas se topó con las autoridades en varias ocasiones. En sus inicios como actor, se negaba a autocensurarse sobre el escenario y pasó varias veces por el calabozo por expresar sus ideas y decir cosas que no gustaban durante el franquismo.

Asimismo, años después, le volvió a pasar algo similar. Tal y como contó el propio Banderas en 'El árbol de tu vida' de Toñi Moreno, una noche acabó en la cárcel junto a Imanol Arias."Llegamos a la discoteca Rockola con tan mala suerte de que había una redada. Recuerdo que, en plena tensión, llamaron maricón a Imanol porque llevaba el pelo de colores y acabamos en el calabozo", contaba.