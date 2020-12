Si hay una presentadora de la televisión en España asociada a las Campanadas en lo que a la pequeña pantalla se respecta, esa es Anne Igartiburu. Aunque la comunicadora vasca se disputa el título con Cristina Pedroche, cada vez con mayor enjundia en la cita para despedir el año, lo cierto es que muchos españoles la asocian con las uvas televisivas. TVE ha vuelto a confiar en ella para decir adiós al 2020 desde la Puerta del Sol, con Ana Obregón como acompañante en esta ocasión.

Su faceta de anfitriona de tantos y tantos telespectadores patrios obliga a que Igartiburu dé unas cuantas entrevistas antes de la gran cita del 31 de diciembre. En una de ellas, ha confesado un secreto que ha generado una sarta de comentarios ingeniosos en las redes sociales.

Europa Press

Anne Igartiburu revela uno de los secretos mejor guardados de sus Campanadas y desata el ingenio de las redes

El Independiente es el medio de comunicación que recogió, hace unos días, la confesión que ahora ha provocado bastante sorna en Twitter. Lo que reveló Anne Igartiburu a este periódico fue uno de sus secretos mejor guardados cuando despide el año frente a las cámaras: cuál es su cena en Nochevieja y cuándo puede proceder a degustarla.

“Como curiosidad, yo todos los años llevo un menú especial hasta allí. Consiste en tortilla de patatas y, aunque soy vegana, esa noche como jamón. Además llevo un vinito español y turrón que compro en Bilbao, en mi pueblo, y cuando termina la retransmisión es cuando ceno. Las uvas no me las como nunca en ese momento, al final soy la responsable de que todo el mundo se las coma bien y no me da tiempo. Me las como después o ya al día siguiente como una simbología personal. También tengo como tradición irme a casa y despertarme el primer día del año viendo el concierto de año nuevo, y normalmente corro la San Silvestre antes de dar las campanadas, pero este año o la corro el día de antes o el día de después”, expuso Igartiburu.

RTVE

Es en este extracto de la entrevista donde se encuentra la sentencia que no paran de parafrasear los tuiteros en estos momentos: “Aunque soy vegana, esa noche como jamón”. Al volver a compartirse la conversación con Igartiburu en las redes sociales el día de Navidad, las parodias no han parado de sucederse.

Aunque soy abstemio, en Nochevieja me bebo 47 cubatas pic.twitter.com/PmSTOFXbOd — ForoCoches (@forocoches) December 25, 2020

“Aunque soy abstemio, en Nochevieja me bebo 47 cubatas”, apuntaban desde Forocoches. “Aunque soy de izquierdas, en Nochevieja me abrazo fuerte a una carpeta forrada con fotos de Pablo Casado, Santiago Abascal, Rafael Hernando, Rocío Monasterio, José Manuel Soto, Cristina Seguí y Javier Negre”, ha comentado otro tuitero.

Aunque soy de izquierdas, en Nochevieja me abrazo fuerte a una carpeta forrada con fotos de Pablo Casado, Santiago Abascal, Rafael Hernando, Rocío Monasterio, José Manuel Soto, Cristina Seguí y Javier Negre pic.twitter.com/NBcpHJfFYO — Bérnar GM (@BernarGM) December 26, 2020

“Es vegana asintomática”, ha sido otro de los múltiples tuits con los que no se ha parado de compartir el mensaje original con el titular que dejó Anne Igartiburu. La entrevista, sin duda, ha conseguido su objetivo antes de las Campanadas: dar que hablar. Y todavía le queda recorrido, a unos días de que a la presentadora de Elorrio le toque dar la bienvenida al 2021 en la televisión pública.