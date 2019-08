Angelina Jolie se convierte en 'youtuber'

Angelina Jolie se ha sumado a la larga lista de celebridades que han creado un canal de Youtube, como Victoria Beckham, Naomi Campbell y Matthew McConaughey. Desde el principio, ha dejado claro que quiere mostrar su faceta más reivindicativa en la red social y su papel como embajadora de la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La intérprete de 'Maléfica: maestra del mal' se ha estrenado como 'youtuber' con dos de sus discursos más contundentes y ha publicado dos vídeos en el canal recién nacido, que tiene poco más de una semana de vida y que cuenta ya con doce mil suscriptores.

El primero es un resumen de quince minutos del discurso que dio este 2019 en la reunión anual de ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de la ONU, en el que puso en valor la importancia de llegar a una igualdad de género real y defendió los derechos de los refugiados que huyen del hambre y de las guerras.

En la segunda pieza, de seis minutos y medio, rinde homenaje a todas las mujeres que lucharon por conseguir los derechos obtenidos hasta ahora y a quienes siguen pugnando por todos los que quedan por conquistar. Se trata de un mensaje que mandó en el desayuno 'Mujeres en la industria del entretenimiento', organizado por 'The Hollywood Reporter'.

Jolie está promocionando el nuevo filme de Disney 'Máléfica 2', que se estrenará el 18 de octubre y en el que los protagonistas, el príncipe Phillip (Harris Dickinson) y la princesa Aurora (Elle Fanning), tienen que luchar para que su historia de amor triunfe y deben hacer frente a un ingente obstáculo, la madrina de Aurora, Maléfica, que regresa a los orígenes del personaje y vuelve más malvada que nunca. "Philip me ha pedido matrimonio", explica la joven princesa. "No", expresa la madrina. "Solo te estoy informando", señala Aurora. "Y yo a ti. El amor no siempre acaba bien, animalillo", responde Maléfica.

Y esa pugna desencadena en una guerra cruel entre los soldados de la realeza y las huestes de los siervos de la villana de 'La bella durmiente'. El detonante: unas provocadoras declaraciones de la reina Ingrith (Michelle Pfeiffer) en una comida de la familia real a la que Maléfica accede a acudir y en la que desata su ira con su poder místico. "Has hecho una labor admirable en contra de tu naturaleza para criar a esta niña, pero ahora por fin gozará del amor de una verdadera madre. Desde esta noche, consideraré a Aurora mi hija", señala la reina.