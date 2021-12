Ana Terradillos estalla por lo que dice un ciudadano sobre el covid a una reportera: "Que se fastidie"

Este lunes, Ana Terradillos ha vuelto a ponerse al frente de 'El Programa de Ana Rosa' en sustitución de Ana Rosa Quintana. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en cómo se encuentra La Palma a raíz de la erupción de Cumbre Vieja, han dedicado gran parte del espacio al aumento de contagios por coronavirus y al plan de vacunación.

A raíz de esto, la presentadora ha dejado muy clara su opinión sobre la implantación del pasaporte covid en Andalucía. Tal y como ha comunicado Terradillos, esta medida entra en vigor en el ocio y los restaurantes. Además, según la Junta de la comunidad, también solicitarse en terrazas. Como consecuencia, Rocío Romero ha decidido trasladarse a Sevilla para conocer la opinión de sus habitantes.

La reportera se acercó a un ciudadano que se encontraba tomando algo en una terraza para conocer su opinión. "No he entrado dentro, pero, de todas maneras, si me lo piden me vuelvo para atrás inmediatamente", contestaba él, muy claro. "No voy a entrar en ningún restaurante que se preste a esta dictadura de control social, no sanitaria", agregaba, mostrándose totalmente en contra de esta medida.





"A mí me parece estupendo"



Ante esto, la periodista se ha mostrado totalmente descolocada al no esperarse esta respuesta por parte del hombre: "Bueno, vaya por Dios...". "Bueno, cada uno piensa como quiere", zanjaba la reportera para dar por finalizada la conexión y devolver la palabra a la presentadora.

"No ha dejado... Hay de todo", ha comenzado diciendo la presentadora. "Es que me estoy acordando de las manifestaciones que se están dando ya en algunos puntos de España. En San Sebastián, por ejemplo, hubo una muy gorda. Se juntaron unas 3.000 personas en contra de las medidas covid que se están imponiendo y en contra del pasaporte covid", se lamentaba Terradillos.

"En San Sebastián hay que enseñar el pasaporte covid para todo, cosa que a mí me parece estupendo", dejaba muy clara su postura. "Y quien no lo tenga, que se fastidie. Y ya está, es así", ha estallado la presentadora. "Yo no estoy a favor de la vacunación obligatoria porque cada uno decide, buenamente, lo que quiere. Pero yo sí que estoy a favor de cercar a los no vacunados porque, evidentemente, a mí me apetece estar en un escenario seguro y creo, además, que hay que hacerlo así", ha opinado Terradillos.