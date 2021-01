Ana Rosa sentencia a Illa y Sánchez: "Sólo han pisado un hospital para contraprogramar a Ayuso"

Salvador Illa deja el Ministerio de Sanidad tras un año de gestión marcada por la pandemia del coronavirus. El socialista se marcha, además, en el peor momento de la crisis sanitaria, con una curva disparada y la amenaza del colapso en los hospitales. Y todo para ponerse al frente de una lista en las elecciones catalanas.

La salida de Illa se ha convertido en el tema de la semana en el mundo político. Este martes, Ana Rosa Quintana ha dado su particular 'adiós' a Illa recordándole su desastrosa gestión, su desinterés hacia la situación de los sanitarios y recordando que en toda la crisis sólo ha pisado una vez un hospital.

"Hoy se marcha Illa dejando el pabellón en todo lo alto. España ha registrado el peor fin de semana de la pandemia, con 93.822 contagios y casi 800 muertes. Con estos datos, el ministro Illa se va un día antes de la comparecencia que tenía previsto en el Congreso para explicar su gestión, dando un portazo a los españoles. Bruselas pide aislar a España, pero Illa ni siquiera nos da herramientas para poder hacerlo", ha comenzado diciendo Ana Rosa.

ANA ROSA: "AL 101% ESTÁN LAS UCI, NO ILLA"

"Sánchez justifica su marcha por el desafío apasionante de las elecciones catalanas. Como si unas elecciones autonómicas fueran mayor desafío que sacarnos de una pandemia. Illa dice que está al 101% para ser el candidato. Donde están al 101% es en las UCI. Mientras su jefe se va por la puerta de atrás, los sanitarios lidian con una media de 400 fallecidos al día. Son cifras de guerra. Por eso, los sanitarios piden un sustituto que haya estado en primera línea. En las trincheras. A Illa sólo lo vimos con Sánchez pisando un hospital como contraprogramación para la visita de Díaz Ayuso para Cataluña. A Sánchez le quitaba el sueño de gobernar con Podemos -que ahora también critica esta decisión - pero a los sanitarios les quita el sueño los dobles turnos, los 90.000 contagios, los 76 muertos compañeros, la pesadilla de no besar a los suyos... El 14 de marzo, los españoles estábamos desconcertados en nuestras casas mirando las calles vacías desde los balcones. Aquel día, teníamos tanto miedo que el país entero rompió en un aplauso cerrado a los sanitarios que nos cuidaban y se jugaban la vida sin equipos. Un aplauso cuyo eco se escuchó en toda España. El último aplauso fue el 17 de mayo, pero los sanitarios, exhaustos, han seguido haciendo su trabajo en silencio", ha contado la presentadora.

A continuación, Ana Rosa ha detallado algunas de las "cosas impensables" que han vivido los sanitarios en estos últimos meses. "Han visto cómo un hombre de 55 años perdió en un día a su mujer y a su hija. O a una anciana intubada que no tenía a quien llamar si se moría y pidió un abrazo a su médico. O la voz temblorosa de un hombre, cuyas últimas palabras fueron: 'Doctor, sé que no me voy a despertar. Por favor, despídase de mi familia'. Todas estas palabras no las ha tenido que escuchar el ministro, pero el aplauso del presidente del Gobierno con alma no fue para los sanitarios. Fue para su candidato electoral", ha zanjado Ana Rosa.

