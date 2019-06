Ana Rosa Quintana desvela cuánto tiene que pagar a Hacienda

Este miércoles 26 de junio termina el plazo para presentar la declaración de la Renta de 2018 en los casos en los que el resultado sea a ingresar a Hacienda y con domiciliación bancaria. Los contribuyentes cuya liquidación de IRPF tenga resultado a devolver o no quieran domiciliar el ingreso que deben abonar a la Agencia Tributaria podrán presentar su declaración hasta el 1 de julio incluido, que es el último día de la campaña.

En su programa de este miércoles, Ana Rosa Quintana ha informado a su audiencia de este hecho y ha entrado a valorar cuánto dinero tiene que pagar ella a Hacienda. “Hay quien espera hasta el último día y el último minuto, pero hay que hacerlo y está bien”, ha arrancado la periodista. "Hay que colaborar porque si no se cumple no tenemos ni seguridad social, ni pensiones, ni todo lo que supone. Y sobre todo porque ayudamos a personas que no han tenido tanta suerte como los que nos sale a pagar la declaración de la renta. A pagar mucho”, ha dicho ante sorpresa de muchos de sus espectadores.

Pese a la alta cifra, la presentadora de Telecinco asegura estar "contenta" de tener que pagar ese dinero. “Gracias a dios pagas mucho y eso quiere decir que te va bien, que puedes apoyar”, ha explicado. Eso sí, Quintana espera que ese ‘mucho’ se gestione bien.

Tras sus palabras, los colaboradores de Ana Rosa Quintana creen que su mensaje “es patriotismo de verdad” y han alabado a la presentadora que haya sido tan valiente de decirlo y de mostrarse satisfecha por su aporte a la sociedad a través de la Declaración de la Renta.