Ana Guerra le cuenta a Broncano la estrategia de un policía para ligar con ella por Instagram

Ana Guerra es una de las cantantes de más éxito en España y ha pasado por el programa La Resistencia, presentado por David Broncano en Movistar para hablar de su nuevo disco, titulado La luz del martes.

La artista canaria le llevó a David Broncano como regalo un vinilo de su nuevo trabajo: "¿Te gustan los vinilos?", preguntó Ana Guerra. Broncano salió del paso con una respuesta para quedar bien: "Me gustan los vinilos como objeto pero es que no tengo tocadiscos". Pero además de su disco, Ana Guerra le llevó a Broncano un regalo que aparentemente le hizo más ilusión: "Tu disco me hace mucha ilusión, pero este también. Esto me flipa. Es un vinilo de uno de mis discos favoritos de la historia, que es Aqualung de Jethro Tull. Las canciones son todas buenas. A ver, tu disco también me encanta, ¿eh? Me gusta todo", trató de arreglarlo.

A cierta hora, el sabor de la gente como que cambia. #LaResistencia@anaguerrapic.twitter.com/GYP3v5q5qY — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) October 20, 2021





"No lo he podido escuchar, pero seguro que está bien. Me sabe mal celebrar tanto este disco. Es uno de los mejores discos de rock de la historia", insistió el presentador, muy emocionado por el regalo.

Ana Guerra cuenta el día que un policía intentó ligar con ella por Instagram

Una de las anécdotas del programa la contó la cantante al recordar su encuentro con unos policías. Broncano, en su línea habitual, le preguntó a la cantante si alguna vez había sido detenida o había tenido algún desencuentro con las fuerzas del orden. Si alguna vez había cometido algún delito: "No, un delito total no. Pero sí, claro, ¿quién no ha tenido un encuentro con la policía alguna vez?".

¿Quién no ha tenido un encuentro alguna vez con la policía? #LaResistencia@anaguerrapic.twitter.com/gaeCgqVOAE — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) October 20, 2021





"Me pasó que subieron a mi casa como a las tres de la mañana tres policías de paisano. Tú ves a tres personas vestidas de calle y claro, cogí un cuchillo y abrí la puerta", empezó su narración Ana Guerra.

"Me dijeron 'somos de la policía' y yo dije 'la placa'. Me enseñaron la placa y dije 'esperad un momento, ahora vuelvo a abrir la puerta, que me voy a hacer daño con el cuchillo porque con lo torpe que soy seguro que me lo clavo en algún sitio'", continuó contando.

Al final, el motivo de la visita policial era que en el piso estaban tocando música y excediendo el nivel de ruido permitido. A pesar de ello, los agentes fueron muy amables con ella. "Eran muy tiernos. Está un poco feo que lo diga, pero al día siguiente me escribió uno por Instagram pidiéndome perdón por haberme despertado y tirándome un poquito, a ver si...". Por lo que parece, el agente no consiguió triunfar en su propósito, pero al menos lo intentó.