El amuleto con el que Patricia Pardo sobrelleva sus supersticiones: "Lo llevo aquí escondido"

Este jueves Patricia Pardo, periodista de 'El Programa de Ana Rosa', se ha despedido de la mesa de actualidad y sucesos confesando que es "supersticiosa" y que le dará la bienvenida al 2021 con un amuleto. "Cada uno puede hacer lo que quiera, yo llevo un amuleto y lo voy a llevar el año que viene porque es año santo 2021", ha dicho en directo.

La periodista ha dicho que se trata del apostol Santiago y que lo lleva escondido en el pecho. "Solo llevo un amuleto porque no necesito más", ha dicho.

Tras esto, los invitados a la mesa de este último programa de Telecinco han pronunciado unas palabras para esta fin de año y comienzo de uno nuevo: "Quiero mandar un abrazo a mis padres, hace seis meses que no ven a sus nietos". "Mucho tiempo ver a la familia y por lo tanto es ese, que todo vuelva a la normalidad cuanto antes". "Un recuerdo especial para las familias que han perdido a sus seres queridos", han manifestado.

Unas bonitas declaraciones con las que ha cerrado Pardo: "Me sumo a esos agradecimientos y me gustaría pedirle al 2021 como deseo para esta sección mucha salud para todo el mundo y sobre todo que nos devuelve a Jero Boloix, me encantaría volver a verte aquí". De esta forma ha pedido que vuelva su querido colaborador, lo que le ha hecho romperse a llorar: "Ya no puedo".

"Muchas gracias Patricia.! Que emoción saber que te quieren y desean tu regreso. Vuelvo pronto, estoy bien, y en nada estaré alli. Gracias Patri, gracias", le ha respondido el a través de su cuenta de Twitter.