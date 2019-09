Álvaro Morte: Habría sido poco inteligente por mi parte encabezar 'The Head'

El actor Álvaro Morte (Algeciras, 1975) reconoce que de la nueva serie "The Head" le atrajo, en especial, el reto de trabajar en inglés, una vieja aspiración que abordó con un rol secundario porque, según confiesa, asumir ya cierto protagonismo en un idioma ajeno habría sido "poco inteligente" por su parte.

"Se ha dicho por ahí que encabezo el reparto de la serie. No. Es básicamente una colaboración especial", subraya el actor en una entrevista con Efe sobre su papel en la serie de suspense que se estrenará el próximo año y que producen Mediapro Studio, HBO y Hulu Japón.

Morte rueda durante estas semanas en Tenerife junto a un elenco "brutal" de actores y actrices de ocho nacionalidades distintas, antes de trasladarse en los próximos días a Islandia para completar el rodaje.

Admite también que se unió a la serie por el director, Jorge Dorado, con quien había trabajado "hace muchos años" en una producción en la que ambos eran "el último mono" en sus respectivas disciplinas.

Hubo entonces "cierta química" entre ambos, refrendada este año en otra coincidencia laboral como "El Embarcadero", y al intérprete le apetecía volver a trabajar con el director de "Mindscape" (2013) ahora que "la vida" les concedió trabajar "a otro nivel".

Los hermanos David y Álex Pastor escribieron el guion de "The Head" a partir de una idea del creativo David Troncoso y sus seis capítulos de 50 minutos cada uno se estrenarán en 2020.

Alguien que llega a una estación polar tras el invierno en la Antártida debe averiguar por qué han muerto casi todos encargados de mantenerla en funcionamiento durante los meses de mayor frío: este es el comienzo de una obra que va "más allá del misterio", dijo durante su presentación el guionista David Pastor.

Al actor japonés Tomohisa Yamashita (Funabashi, 1985) le sedujo cómo la historia antártica muestra "el núcleo" de las emociones humanas en sus formas más primitivas y básicas, y coincide con Morte en elogiar el corte internacional del proyecto y el reparto de miembros tan distintos entre sí.

El actor nipón, una estrella en su país, según la productora Hulu Japón, destaca que trabajar con Jorge Dorado es sencillo porque dirige de forma fácil, tiene una forma "muy específica" de abordar el arte audiovisual y, además, es una "persona agradable".

"Mi personaje en The Head (Aki) siempre sigue su intuición. Es muy distinto a mí, yo pienso mucho las cosas antes de decidir algo, antes de tomar una gran decisión. Es la primera vez que interpreto a un personaje como éste", cuenta el intérprete a Efe.

Álvaro Morte encarna a Ramón, un cocinero cuyo perfil está "muy alejado" de sus últimos personajes televisivos: "Tiene una energía más hacia abajo, es un poco más animal, no es el inteligente del grupo. Se mueve de forma más intuitiva y tosca", describe.

El intérprete gaditano se mueve de forma muy distinta a su personaje durante los rodajes porque, reconoce, no se preocupa tan solo de su labor como actor, sino que "continuamente" pregunta al equipo de cámara por la planificación de las secuencias, por la razón de cierta colocación de las cámaras o por cómo quiere el director narrar una determinada escena.

Es decir: Morte quiere dirigir. "Los directores con los que trabajo saben que tengo esa inquietud. Me interesa mucho y he tenido la enorme suerte de trabajar con gente muy interesante de la que he podido aprender mucho", dice el actor.

De hecho, se define en su cuenta de Twitter como "actor y director" y, en 2012, fundó la compañía teatral "300 pistolas", en la que ya ha dirigido distintas obras.

Yamashita, sin embargo, se muestra más contenido en este aspecto profesional: "A lo mejor dentro de diez o quince años me animo a dirigir, cuando tenga más experiencia y conocimiento. Pero sí que me gustaría hacerlo algún día, seguro". EFE

