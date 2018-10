Alfonso, primer expulsado de OT en una gala con 1,9 millones de seguidores

Alfonso ha sido el primer expulsado en la segunda gala del concurso musical "Operación Triunfo 2018", que sumó anoche 1.875.000 telespectadores y tuvo una aceptación del 15,8 por ciento de cuota, convirtiendo La 1 en la cadena más vista del "late night", con un 16,2 por ciento, según datos de TVE.

El programa, presentado por Roberto Leal, logró el minuto más visto de La 1, con 2.341.000 seguidores a las 23:35 horas y también las redes sociales, siendo trending topic durante toda la noche, con 357.236 tuits sobre el concurso, es decir, 2.570 tuits por minuto.

Tras interpretar una versión bilingüe de "All of me", de John Legend, Alfonso no convenció al público, que le dio solo el 22 por ciento de los votos.

Por otro lado, Dave, África, Joan Garrido y María fueron los cuatro concursantes que el jurado propuso para marcharse del concurso, mientras que Natalia se convirtió en la favorita de la noche.

Mientras que a María la salvaron los profesores, Joan Garrido fue el elegido por sus compañeros para cruzar la pasarela, por lo que África y Dave fueron finalmente los nominados y uno de los dos abandonará el concurso la semana que viene.