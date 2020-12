Alfonso Arús: el origen de su mala relación con Pablo Motos y la crisis personal que le sacó de televisión

Alfonso Arús es un periodista al que hemos podido ver en diferentes facetas dentro de los medios de comunicación. Sus inicios como profesional transcurrieron en la radio y comenzó a hacerse un nombre en Antena 3 Radio y Radio 80 Serie Oro, aunque su gran salto en este sector fue cuando se hizo con su propio programa, 'Arús con leche ', en Cadena Rato, actual Onda Cero, y M80 radio.

No obstante, años después, se ha hecho un importante hueco en la televisión, donde, actualmente, presenta 'Aruseros' en laSexta, un espacio que lleva casi veinte temporadas emitiéndose. Anteriormente, también se le pudo ver en programas como 'La casa por la ventana' (La 2), 'Al ataque' (Antena 3), 'El Chou', 'El Rondo de Estudio Estadio' (La 2), 'Tan a gustito' (La 1) o 'Arucitys' (8tv).

A pesar de haberse convertido en un icónico rostro de la televisión, siempre ha intentado mantener su vida privada al margen, por lo que apenas se conoce nada de su vida personal.

Su complicada vida sentimental

Sin embargo, además de su profesionalidad, hace un par de años, su vida sentimental acaparó las redes sociales y revolucionó a los espectadores. Cuando todavía se encontraba en los platós de Barcelona, el presentador protagonizó un culebrón junto a su pareja, Angie Cárdenas.

En 2014, el programa presentado por Arús fue cancelado de manera repentina. Sin dar una explicación que aclarara lo sucedido, el espacio volvió poco después, con la diferencia de que Angie ya no formaba parte del equipo. Un tiempo después se desveló que la suspensión del formato se llevó a cabo porque el periodista había sufrido un ataque de ansiedad al enterarse de que su esposa le había sido desleal con su entrenador personal.

A raíz de esto, ambos decidieron separarse tras tres décadas juntos y tuvieron algunas idas y venidas en pleno directo. Tras dos años separados y una relación entre Angie y Ricky Castaño, volvieron a retomar su relación, lo que ayudó a que Angie volviera a participar en el programa. Angie regresó al programa entre rosas, lo que también era signo de su nueva etapa sentimental.

Todo iba bien hasta que en 2016 volvieron a enfrentarse a una crisis. Los seguidores del espacio se dieron cuenta de esto cuando Arús no salió a presentar y, en su lugar, apareció su esposa y subdirectora del programa. A pesar de ello, la pareja consiguió seguir adelante, aunque Angie fue fichada por 'Sálvame' y 'Hora Punta'.

A ojos de la audiencia, el matrimonio sigue unido, dado que, actualmente, trabajan juntos de nuevo en el programa 'Aruseros'. Aunque parece que no han vuelto a la cuerda floja, hace unos meses se rumoreó una nueva crisis entre ellos, ya que se anunció que el matrimonio puso en venta su casa de Sant Pere de Ribes, pero ambos lo desmintieron y explicaron que, tras la marcha de sus hijos, la casa se les había quedado grande.

Alfonso Arús y Angie Cárdenas

Trabaja en familia

Pero esta no es la única polémica que el matrimonio ha protagonizado. Gran parte del público no se tomó demasiado bien que tres de sus cuatro hijos formen parte del programa. Parece que toda la familia comparte su pasión por la televisión, es por esto por lo que Arús trabaja junto a su mujer y con la mayoría de sus pequeños: Tatiana, Ingrid y Arthur. Por el momento, Benjamín es el único que se encuentra al margen, pero es posible que próximamente se una al equipo de sus padres, cuando acabe su estudios en la Facultad de Periodismo.

Por un lado, Ingrid, la mayor de sus hermanos, se decantó por mantenerse detrás de los focos y ejerce como jefa de producción del programa. Es por esto por lo que Tatiana es la hija que más destaca en el programa, ya que se encarga de la sección de Internet, aunque, antes de presentarse a la audiencia, fue dobladora. También cuentan con la ayuda de Arthur, quien demuestra toda su pasión por la información en la sección de deportes.

"Nosotros fuimos la primera pareja en trabajar juntos, y ahora nos han copiado Ferreras y Pastor, los de 'Cuarto Milenio'... Pues vamos a innovar otra vez y vamos a meter a toda la familia ¡Y ya estamos mirando para que trabaje también el nieto!", señaló el presentador, entre risas, en la presentación de 'Arusity Prime'.

Alfonso Arús y su familia

Su relación con Javier Cárdenas

Pero no es la primera vez que Arús sirve como trampolín televisivo a un familiar. El presentador del espacio de laSexta le dio la oportunidad a Javier Cárdenas, hermano de su mujer, a formar parte de 'Arús con leche', programa de radio que conducía y que tuvo tal éxito que fue galardonado.

Javier y Angie Cárdenas

Descubre a Carmen de Mairena

'Arús con leche', además de darle cierto caché, le permitió dar a conocer a personajes excéntricos que se han convertido en llamativos iconos mediáticos. Esto se debe a que, en el mencionado programa, entrevistó por primera vez a personajes como Carlos Jesús, el Profesor Tristanbraker o Carmen de Mairena.

Javier Cárdenas y Carmen de Mairena

Competencia con Telecinco

Tantos años tras los focos han dado tiempo al presentador para hacer tantos amigos como enemigos televisivos. Cuando el presentador fue fichado por Atresmedia no dudó en arremeter contra Mediaset, su cadena rival por excelencia. "Pude haber llegado a Mediaset, pero en Telecinco hubiera sido difícil mantener el sello de mi programa", aseguró ante los medios de comunicación nada más anunciarse su nuevo espacio en la parrilla de laSexta.

Esto se debe a que, en un principio, Arús se encontraba negociando con Telecinco para trasladar allí su formato, pero Mediaset publicó un comunicado en el que afirmaban que las negociaciones entre Arús y Paolo Vasile se rompían.

Ante el revuelo causado, el presentador decidió pronunciarse en su programa: "Esto no es un negocio de la familia Arús, sino una forma de producir un programa. Nosotros producimos este programa con nuestra productora. Valoro mucho el interés de las cadenas que me quieren contratar como un presentador de cadena, pero nosotros tenemos otra manera de trabajar. Si alguien intoxica, manipula o distorsiona no es mi problema", aclaró. "Vasile se ha portado con nosotros de manera excepcional, magnífico, impecable. Él ha sido claro con lo que podía ofrecer y yo muy claro con lo que pedía", aseguró Arús, dejando claro que no existía ningún rencor.

Sin embargo, su rivalidad con Telecinco se mantiene por su franja horaria. Cada mañana, 'El Programa de Ana Rosa' y 'Aruseros' compiten por hacerse con el liderazgo. Tras superar a 'Espejo Público', el espacio de laSexta cada vez se encuentra más cerca del líder de las mañanas. Este mes de diciembre, el formato conducido por Arús ha alcanzado un 18,2% de share y 526.000 espectadores, mientras que Ana Rosa Quintana mantiene su primer puesto con un 18,3% de cuota de pantalla y 643.000 espectadores, aunque cada vez con menos ventaja.

��Alcanzamos nuestra 2ª MEJOR CUOTA HISTÓRICA, un 15,6%



��433.000 espectadores desayunasteis con nosotros este martes en nuestro programa MÁS VISTO de la temporada



��Líder absoluto en Target Comercial (19,8%) y entre todos los públicos de 35-64 años



¡GRACIAS! �� pic.twitter.com/sZ493A2vOm — Aruser@s (@AruserosLaSexta) October 14, 2020

Su mala relación con Pablo Motos

No obstante, la peor relación la mantiene con un compañero de la cadena: Pablo Motos. Tal y como confirmó 'Lecturas', Arús y Motos no se llevan demasiado bien. Su enemistad comenzó hace años, pero se dio a relucir cuando, durante las 16 temporadas en 8tv, Arús y sus colaboradores atacaban a 'El Hormiguero' siempre que veían la oportunidad.

A pesar de ello, todo comenzó a mediados de los 90, cuando Jorge Salvador abandonó a Arús para pasar a formar parte del equipo de 'Crónicas Marcianas' y convertirse en la mano derecha de Motos. Desde entonces, el presentador de laSexta, con mucho rencor, no ha dejado de criticar todos los formatos que han acogido a Salvador.

Al verse bombardeado, Motos tomó la decisión de vetar a 'Aruseros' en cuanto se enteró de su llegada a Atresmedia. Es por esto por lo que el Arús emite contenidos de todos los formatos del grupo menos del programa de las hormigas. Como solución, el programa de laSexta habla de 'El Hormiguero' mediante audios y fotografías.

Alfonso Arús y Jorge Salvador

Premios

Gracias a su larga trayectoria dedicada a la pequeña pantalla, Arús ha sido galardonado. Después de haber sido nominado dos veces a los 'TP de Oro' como 'Mejor Presentador', en 1990 por 'Vídeos de Primera' y en 1992 gracias a 'Al Ataque', recibió el Premio Ondas a 'Mejor Programa de Televisión de Ámbito No Nacional' en 2012 por 'Arucitys' y, en 2019, ganó una 'Antena de Oro'.