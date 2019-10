Alessandro Lequio rompe una lanza por este concursante de 'GH VIP' para conseguir la expulsión de Mila Ximénez

No todos quieren que la colaboradora de 'Sálvame', Mila Ximénez, siga siendo la abeja reina de 'GH VIP 7'. Al principio de la noche los porcentajes estaban muy igualados con Dinio: 45'5% y 54'5%.

El exconcursante de 'GH 3', Kiko Hernández, ha vuelto al hogar del programa estrella de Mediaset para darle fuerzas a su compañera y para aconsejarle qué hacer ante los enfrentamientos: "Estás haciendo un pedazo de concurso. Si no, no vendría, pero te tienes que tranquilizar, que no te busquen. Que intenten buscarte, tú entra cuando te dé la gana. El domingo lo supiste hacer. Entra cuando a ti te convenga, cuando te da la gana y si ves una injusticia".

Alessandro Lequio ha hecho un llamamiento en 'El programa de Ana Rosa' para apoyar a la que fue la pareja de Marujita Díaz, que se ha convertido en uno de los protagonistas del 'Gran Hermano' de famosos gracias a unirse al equipo de Hugo Castejón contra el grupo mayoritario encabezado por Ximénez y, posteriormente, se ha aliado con Mila contra el nuevo villano de la casa de Guadalix de la Sierra, Kiko Jiménez: "Ella está recibiendo el apoyo de toda la cadena y eso alienta los apoyos. ¡Pero cuidado! La audiencia no quiere que le digan por dónde tiene que ir. Eso puede ser un boomerang esta noche. ¿Por qué nadie sale diciendo 'Yo soy Dinio'? ¿Por qué, pobrecito?".

Me acabo de levantar del sofa me he puesto en pie y me he puesto a aplaudir como loco después de ver estas declaraciones de @LequioA, tremendo, me vuelvo a poner de pie y me rompo las manos aplaudiéndolo, esto es tener unos cojones muy grandes decirlo en tu propia cadena #GHVIP3O pic.twitter.com/q5ZznckUWl