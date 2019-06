Aitana saca su lado de cocinillas en 'El Hormiguero'

Aitana Ocaña ha desvelado una faceta hasta ahora desconocida, aunque poco desarrollada, como ha afirmado la propia cantante. Se lo ha explicado a Pablo Motos en la entrevista concedida a 'El Hormiguero', donde la intérprete ha promocionado su disco 'Spoiler' y su gira 'Play tour'.

La cantante ha confesado que cocinar no es lo que más le gusta hacer, pero sí que se le dan bien algunos platos básicos: "Hago muchos macarrones y, a veces, cocino ensalada de garbanzos. También me sale muy bien la tortilla francesa". "El cocido y la lasaña no sé como se hacen", ha puntualizado.

Aitana ha señalado que, aunque no sea tan talentosa en la cocina y no le dedique mucho tiempo, trata de practicar deporte para estar sana: "En cuanto a la comida no me cuido mucho, pero sí que hago mucho deporte".

"No me suelo enfadar por lo que cuenten"

La intérprete de 'Con la miel en los labios' ha explicado el motivo del título de su nuevo disco: "Se llama 'Spoiler', porque la primera parte se llamaba 'Tráiler' y esta era la continuación y porque muestra todo de mí". Ha contado el significado de 'Nada sale mal', 'single' del que publicó un videoclip de lo más original: "Tiene muchas visiones. Hay gente que no se atreve a dar el paso para comprometerse y la canción te dice que espabiles".

Aitana ha declarado que lee muchos de los artículos que escriben los medios de comunicación sobre ella: "Casi siempre entro a las noticias que hacen de mí. No me suelo enfadar por lo que cuenten de mi vida. Solo me cabreo si lo que dicen es mentira y si está tergiversado, como algunos titulares".