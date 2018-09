OT 2018 calienta motores con el concierto de sus precedesores en el Bernabéu

'Operación Triunfo' 2018 llega el próximo miércoles 17 con la presión del éxito cosechado por la edición del año anterior, que La 1 de Televisión Española (TVE) ha sabido plasmar este lunes con acierto al retransmitir el concierto que los 16 concursantes dieron en el Estadio Santiago Bernabéu el pasado mes de junio a beneficio de la Fundación Real Madrid.

La nueva edición del talent-show llega con novedades, como las ausencias de tres de las figuras más carismáticas: Mónica Naranjo en el jurado y Javier Ambrossi y Javier Calvo como profesores de Interpretación en la academia. A la primera la sustituirá una artista de campanillas como Ana Torroja; a los 'Javis', la actriz Itziar Castro, premio Goya a la Mejor Actriz de Reparto por Pieles y parte del elenco de Campeones, la película de Javier Fesser que ha sido elegida para representar a España en los Oscar como Mejor Película de Habla No Inglesa.

El concierto retransmitido por TVE en prime-time este lunes ha contado con todos los concursantes de la edición de2017: Mimi, Juan Antonio, Marina, Thalía, Ricky, Raoul, Míriam, Amaia, Aitana, Ana Guerra, Agoney, Roi, Cepeda, Nerea y Mireia. Todos ellos han tenido su cuota de protagonismo y han entonado himnos del concurso como el compuesto por ellos, Camina, o temas como Shake It Out (Amaia), Issues (Aitana), What About Us (Míriam), City Of Stars (Alfred y Amaia) o No puedo vivir sin ti (Aitana y Cepeda).

Asimismo, los 'triunfitos' han defendido temas propios como Lo malo, con el que Aitana y Ana Guerra fueron candidatas a ir a Eurovisión o Hay algo en mí, de Míriam

Los espectadores han podido votar a través de la web del programa cuál ha sido su actuación favorita: Camina, con un 9,6 de nota media.