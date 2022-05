La nueva vida de Marián Aguilera tras 'Los Hombres de Paco': "No se me ocurrió volver, y a ellos tampoco"

Si echamos la vista atrás, muchas series se han quedado marcadas en nuestro recuerdo, concretamente de la época en la que no había ni rastro de las plataformas y adaptábamos nuestra rutina a lo que marcaba la parrilla de la televisión en abierto. Este es el caso de 'Los hombres de Paco', una comedia policiaca que se emitió en Antena 3 durante cinco años con Paco Tous, Hugo Silva y Pepón Nieto como protagonistas. No obstante, la historia no hubiese sido lo mismo sin el resto de personajes, quienes iban adquiriendo protagonismo al formar parte de las distintas tramas que giraban en torno al reparto principal.

Adriana Ozores (Lola Castro), Michelle Jenner (Sara Miranda), Aitor Luna (Gonzalo Montoya), Carlos Santos (José Luis Povedilla), Fede Celada (Curtis Naranjo), Enrique Martínez (Kike Gallardo), Neus Sanz (Rita Peláez), Juan Diego (El comisario Lorenzo Castro), Mario Casas (Aitor Carrasco), Laura Sánchez (Pepa Miranda) yMarián Aguilera (Silvia Castro), entre otros, son el resto de actores que dieron vida a personajes que acabaron siendo imprescindibles para la continuación de la historia.

Todos recordamos a Silvia Castro, quien conquistó a millones de espectadores con su crecimiento dentro de la ficción, por lo que su muerte fue una de las más dolorosas de la serie. No obstante, siguió presente en el resto de temporadas, aunque fuese en forma de flashback o como un mero recuerdo. Es por esto por lo que 'Mando Millennial' ha querido recuperar a la actriz y volver a ubicarla en nuestras vidas, ya que le habíamos perdido la pista desde entonces al no volver a reunirse con sus compañeros en 'Los hombres de Paco: el reencuentro'.





Su paso por 'Los hombres de Paco' y 'Al salir de clase'

"A mí no se me corrió y, obviamente, a ellos tampoco. En ese sentido, no vi este reencuentro como una puerta abierta para volver. La serie también dio un giro. Yo creo que bastante cuesta ya armar una trama con lo que ya tienen como para ponerse a fantasear con cosas tan extrañas como es la aparición de un fantasma. Bastante tienen ya con los vivos", cuenta Marián Aguilera en 'Mando Millennial', haciendo referencia al motivo por el que no participa en el reencuentro de la ficción protagonizada por Paco Tous.

"Fue una serie en la que, en lo personal, fue fácil porque había muy buen ambiente. Era gente bastante maja. Casi siempre, cuando estás mucho tiempo en una serie, mantienes la relación. No con todos, pero siempre sacas amigos", asegura Aguilera de su relación el reparto.

No obstante, la actriz también contó con un papel importante en la mítica serie de adolescentes 'Al salir de clase', de la que también ha querido hablar. En primer lugar, la intérprete asegura que "no se ha hablado de un reencuentro, pero que, si fuese así, tampoco podría decirlo". Asimismo, Aguilera ha confesado lo que pasaba entre los miembros del reparto, formando por actores como Elsa Pataky, Alejo Sauras, Carmen Morales, Cristina Castaño, Leticia Dolera, Pilar López de Ayala o Hugo Silva, tras las cámaras como consecuencia de las hormonas de la edad: "Hubo cositas".

