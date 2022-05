Andrés de la Cruz, Boliche en 'Los Serrano': "El final no me pareció bonito y lo hubiese hecho de otra manera"

Si echamos la vista atrás a nuestra televisión, muchas series se han quedado marcadas en nuestro recuerdo. Este es el caso de 'Los Serrano', la historia del matrimonio formado por Diego y Lucía, quienes forman una familia con los hijos de sus anteriores parejas. Dentro de esa casa, se empiezan a formar tramas de todo tipo, desde romances hasta amistades inseparables entre Marcos, Guille, Eva, Teté y Curro. De esta manera, vimos crecer a todos estos protagonistas, ya que les vimos dar el paso de la niñez a la pubertad.

No obstante, la trama iba más allá de esa casa y también conquistaron a millones de espectadores los amigos de la pandilla del instituto interpretada por Adrián Rodríguez, Andrés de la Cruz, Sara Brasal y Juan Luppi. Llegaron a nuestra vida con tan solo 12 años, por lo que, con el paso de los años, a muchos se les ha perdido la pista, sobre todo a los más pequeños. A pesar de ello, con 'Mando Millennial' hemos traído de vuelta a Andrés de la Cruz, quien interpretaba al mítico Boliche y miembro del grupo Santa Justa Klan.

Aunque se ha alejado de los focos, De la Cruz sigue dedicándose "al mundo audiovisual": "Siempre me ha gustado más la parte de atrás de las cámaras y, ahora, además de trabajar en cine como editor VFX, tengo un trabajo fijo en la ECAM de la Comunidad de Madrid como responsable de postproducción".

Sin embargo, años atrás, siguió dedicándose a la interpretación, aunque en menor medida, y se le vio en películas como 'La Comunidad', 'El cielo abierto' o 'El viaje de Carol'. "Cuando terminaba la serie, ya estaba estudiando esto. Quizás estoy equivocado, pero me di cuenta de que la gente no te tomaba del todo enserio y era algo complicado. Es verdad que lo de la actuación nunca lo pensé como algo a lo que me pudiera dedicar durante el resto de mi vida. Llegó la oportunidad y fue muy bonita, pero yo quería tener mi profesión y conseguir algo por mis propios medios", explica sobre por qué decidió dejar de estar frente a las cámaras.





El "polémico" final de 'Los Serrano'

A pesar de ello, recuerda la mítica serie de Telecinco como un momento muy bonito de su vida: "Lo recuerdo con cariño, con nostalgia... Me acuerdo de mis compañeros y de los momentos bonitos que pasamos. Fue una experiencia muy gratificante". También recuerda cómo vivió los rodajes: "Ahora, lo ves y tampoco es tanto. Pero, en aquel momento, ellos tenían 12 y yo 16 años, así que se notaba bastante. Al ser más mayor, yo iba más a mi bola, pero ellos eran encantadores y lo siguen siendo. Es verdad que eran muy niños, pero yo tenía un poco el papel de hermano mayor".

Asimismo, el también actor habla sobre por qué Sara Brasal, Yoli en la ficción, fue la única en no formar parte de Santa Justa Klan. Al igual que no ha dudado en dar su opinión sobre lo que le pareció el polémico final de 'Los Serrano', en el que todo resultaba ser un sueño de Diego: "Todo el mundo sabe que el final no fue del gusto de todos. Fue polémico. Honestamente, a mí no me pareció un final bonito para la serie".

Si quieres escuchar la entrevista completa sobre qué ha sido de Andrés de la Cruz y cómo vivió su paso por 'Los Serrano' siendo tan joven. ¡Dale al play!