Manel Navarro renace con "Mi Mejor Despedida", su mejor tema tras Eurovisión 2017

Manel Navarro, el artista catalán que representó a España en Eurovisión 2017 con la canción "Do it for your lover", ha estrenado esta semana nuevo trabajo. El intérprete ha lanzado el tema "Mi Mejor Despedida" en colaboración con Funambulista. Una balada emotiva y descarnada sobre las dolorosas despedidas.

Con este lanzamiento, Manel Navarro renace de su malogrado paso por Eurovisión y ofrece su trabajo más personal y libre. “Después de un par de años buscándome, 'Mi mejor despedida' es el primer adelanto de mi nueva música, que representa al Manel Navarro más puro y más real. Gracias a Funambulista por su enorme cariño y por la valentía de querer acompañarme en este viaje, me siento muy afortunado”, ha escrito el artista en sus redes sociales con motivo de la publicación de este tema.

Manel Navarro quedó último en Eurovisión 2017 con la canción "Do ir for your lover". El representante sólo pudo sumar cinco puntos del televoto portugués. Su famoso 'gallo' durante la interpretación del tema manchó meses de exclusiva dedicación al festival. Tras el concurso, publicó nuevos temas como "Keep on falling" o "Voulez-vous danser", aunque es ahora cuando Manel se siente 100% Manel y ha abierto una nueva etapa en su carrera profesional con el que pretende redimirse de un pasado que no ha estado a la altura de su gran talento.

“He estado dos años dando forma a lo que será mi próximo trabajo. Dos años de historias, amor y decepciones que he plasmado en unas canciones que, espero, os lleguen tanto como a mí”, ha asegurado él mismo en sus redes sociales.