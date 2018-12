Así es María, la favorita para ir a Eurovisión: irreverente, inconformista y pura dinamita para TVE

El proceso para elegir a nuestro próximo representante en Eurovisión ya ha comenzado. Tal como decidió TVE en el mes de septiembre, nuestro abanderado en el mítico festival será uno de los concursantes de la última edición de "Operación Triunfo". El pasado miércoles 17 de diciembre, justo después de la final en la que Famous se proclamó ganador, RTVE.es publicó las 17 canciones que optan a representar a España en Tel Aviv en la final del próximo 18 de mayo. Y una de ellas está destacándose por encima del resto.

Se trata de la canción "Muérdeme", que interpreta María. El tema, del que de momento sólo se conoce una demo de un minuto, lidera la votación online donde se eligen tres de los diez temas que estarán en la gala final que TVE emitirá en enero (los otras siete los elegirá un comité de expertos). Dicha candidatura casi duplica en votos a la segunda opción: la balada "Hoy vuelvo a reir otra vez" de Noelia. El clip subido a Youtube se convirtió en vísperas de Nochebuena en el cuarto más visto de la plataforma y en los foros europeos ya se habla de ella como la mejor opción para España en el próximo festival.

Sin embargo, la posible elección de María con "Muérdeme" llevaría consigo algunas polémicas que ya están salpicando su candidatura. La primera y fundamental es que María, como la mayoría de concursantes de "OT 2018", no ha mostrado especial deseo por representar a España en el festival. En una entrevista en eurovision-spain.com antes de la publicación del tema, la madrileña señaló que "hay compañeros a los que les hace más ilusión" y que nunca había pensado participar en este concurso. También la artista ha mostrado dudas sobre su canción: "Probablemente, si yo hubiese elegido, habría sido un reguetón, lo que pasa que la que me han dado es más electro latino que reguetón. Es un poco más comercial de lo que yo escucho", dijo en la misma entrevista.

Por si fuera poco, en una charla sobre el festival celebrada la semana pasada en la Academia, María apoyó a Alba Reche cuando ésta mostró sus reticencias a que Israel fuera la sede dela próxima edición de Eurovisión. "La elección ha sido desafortunada", dijo sin saber que dicha designación se produce de forma automática porque Israel ganó el concurso del año pasado con Netta y su canción "Toy".

Es decir, la candidatura española podría estar apoyada este año en una cantante que tiene poca ilusión por Eurovisión, no le gusta especialmente su canción y desprecia a Israel como país anfitrión. Además, la actitud deshinibida y rebelde que María ha mostrado durante todo el concurso le ha granjeado muchos apoyos, pero también detractores. María fue la protagonista de la polémica del "mariconez", ya que no se sentía cómoda al decir esta palabra durante la interpretación del tema "Me quedo en Madrid" de Mecano. Este hecho generó un debate que trascendió del programa y llegó a enfrentar a destacados miembros de la industria musical, periodistas y hasta políticos.

María también ha sido una de las mayores abanderadas del feminismo dentro de la Academia, un gesto muy aplaudido por una gran parte de la audiencia del programa. Un alegato que, sin embargo, chocó con la imagen, 'machista' para muchos, que mostró su novio cuando fue al programa a apoyarla antes de su expulsión. "¿Qué es lo que más echas de menos de María?", le preguntó un inocente Roberto Leal a un sobradísimo Pablo. "Pues, pues... ¡uff! Pues ¡su culo!". El novio también redujo su paso por el concurso a que estaba "buenísima" y lo primero que iban a hacer al salir de la Academia sería "follar". Esto último lo dijo hasta tres veces gritando y levantando los brazos al público. El momento fue tan bochornoso que TVE decidió suprimirlo en la reposición del programa.

A María, sin embargo, la polémica poco le importó y en su primer tuit tras salir de la Academia dijo: "Hola. Muchísimas gracias a todo el mundo que me ha apoyado. Sois lo mas, de verdad. Siento no haber pasado antes por aquí, pero es que estaba follando".

hola!!! muchisisisisisimas gracias a todo el mundo q me ha apoyado sois lo mas de verdad :)) siento no haber pasado antes x aquí esq estaba follando — Maria (@mariaot2018) 2 de diciembre de 2018

La actitud de María podría ser pura dinamita para TVE, una cadena abonada a la polémica en Eurovisión. La posible elección de "Muérdeme" dependerá, sin embargo, del voto del público en la gala que la cadena emitirá en enero. Pese a que no le hace especial ilusión, la madrileña ya ha manifestado que si hay que ir a Eurovisión, "irá con todo".