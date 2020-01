Albania elige a su representante para Eurovisión 2020 entre acusaciones de tongo y favoritismo

Albania ya tiene representante y canción para Eurovisión 2020. Siguiendo la tradición, el país situado en sureste de la península balcánica europea se ha convertido en el primero en elegir tema para el festival de la música, que este año se celebra en Rotterdam (Países Bajos) del 12 al 16 de mayo. Pero la elección de este año ha traído consigo una fuerte polémica y sucesivas informaciones sobre lo que algunos han considerado un grave escándalo que amenaza las opciones de la candidatura ganadora.

Arilena Ara, ganadora del "X Factor" de su país, se convirtió en la ganadora del Festivali i Këngës - el certamen que la televisión pública albanesa usa como método de selección para Eurovisión - con la canción "Shaj". Ara obtuvo así el triunfo sobre Elvana Gjata, una artista de gran renombre en Albania que con su canción "Me tana" se había convertido en la máxima favorita para la victoria. De hecho, el tema se convirtió en el vídeo más visto de la historia en el canal de Youtube de la televisión albanesa.

Durante la final del Festivali i Këngës, Elvana Gjata obtuvo la máxima puntuación de los tres representantes internacionales del jurado que decidía el concurso, pero sólo diez de los 36 posibles de los dos miembros del jurado nacional. Mientras, Arilena Ara fue la mejor valorada por uno de los dos 'árbitros' locales y obtuvo una puntuación media de los internacionales. Suficiente para llevarse el triunfo con sólo tres puntos por encima de Elvana Gjata.

La victoria de Arilena Ara, sin embargo, levantó una fuerte polvareda entre acusaciones tongo y favoritismo. La propia presentadora del Festivali i Këngës, Alketa Vejsiu, reconoció haberse quedado "sin palabras" al conocer que uno de los jurados nacionales le había otorgado sólo dos puntos. Además, lamenta que el público no tome parte de un concurso que este año ha mejorado sustancialmente en el apartado técnico. Mikaela Minga, la jurado 'culpable' de la derrota de Elvana defendió su votación. "La canción tiene, entre otras cosas, influencias cíngaras y occidentales. No tiene nada que ver con la tradición musical de Albania. La gran cantidad de visualizaciones se basa en la presencia de esas influencias", dijo sobre "Me Tana".

Lo cierto es que, tras la victoria, Arilena Ara ha anunciado que su intención es interpretar "Shaj" en inglés puesto que se escribió en ese idioma y después se tradujo al albanés para poder participar en el Festivali i Këngës